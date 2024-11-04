Ortakların kader haftası!

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AYNI zamanda Federal Maliye Bakanı olan FDP Genel Başkanı Christian Lindner’in ekonomide köklü bir dönüşüm içeren ‘Temel Ekonomi Belgesi’ adı altındaki ‘öneriler paketi’ ortakları birbirine düşürürken, Başbakan Olaf Scholz, strateji belirlemek için dün (pazar) akşam SPD Eş Başkanları Saskia Esken ve Lars Klingbeil, SPD Federal Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich ve partinin Genel Sekreteri Matthias Miersch ile başbakanlıkta bir araya geldi. SPD’lilerin kendi aralarında yaptığı bu görüşmenin ardından Scholz, Başbakanlık’ta hükümetin küçük ortağı FDP lideri Christian Lindner’le ikili bir görüşme yaptı. Görüşmelerle ilgili olarak herhangi bir açıklamada bulunulmadı. Başbakan Scholz’un çarşamba akşamı yapılacak ‘Koalisyon Konseyi’ görüşmelerine kadar en az iki kez Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck (Yeşiller) ve Federal Maliye Bakanı Lindner (FDP) ile bir araya geleceği açıklandı. Bu görüşmelerde hem Lindner’in ‘öneriler paketi’ hem de Habeck’in daha önce ilan ettiği ‘Ekonomi Fonu’ üzerinde durulacağı belirtildi.

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KARAR HAFTASI

Başbakanlık’ta yapılan görüşme öncesi Alman Devlet Televizyonu ARD’de yayınlanan ‘Berlin’den Haberler’ programına açıklamalarda bulunan SPD Eş Başkanı Lars Klingbeil, çarşamba akşamı düzenlenecek ‘Koalisyon Konseyi’ toplantısını kastederek “Bu hafta karar haftası olacak” dedi. FDP liderinin önerilerinin kendilerinin ekonomi politikasıyla uyuşmadığını belirten Klingbeil, “Lindner zenginlerin daha zengin olmasını istiyor. SPD ise çalışan kesimin konumunun vergi yükünün azaltılması yoluyla iyileştirilmesini istiyor. O nedenle FDP’nin önerilerini kabul etmemiz mümkün değil” diyerek politikalarından taviz vermeyeceklerini ima etti.

‘KULÜBE YANIYOR’

SPD Eş Başkanı Saskia Esken ise “Kulübe yanıyor” diyerek koalisyonda çok ciddi sıkıntılar yaşandığını gizlemedi. Esken de FDP’nin önerilerinin kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyledi. SPD’nin yanı sıra Yeşiller de FDP lideri Lindner’i ‘yanlış yolda ilerlemek’le suçladı. Ana muhalefet Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) başbakan adayı Friedrich Merz ise Lindner’in önerilerine destek verdi. CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkanı Merz, “Lindner’in önerilerinin önemli bir bölümü bizim de politik hedefimizdir” dedi.

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BAŞBAKAN’IN ÖNERİLERİNİ BEKLİYORUM

Başbakanlık’taki görüşmeye katılmadan önce Alman Devlet Televizyonu ZDF’in ‘Berlin Direkt’ programında soruları yanıtlayan Bakan Lindner, “Benim önerilerim ortada. Şimdi diğerlerinin önerilerini bekliyorum. Şansölye Scholz’un önerilerini bekliyorum” dedi. Bütçe görüşmelerinin yapılacağı 14 Kasım’a kadar uzlaşmaya varılamazsa koalisyonu terk edip etmeyecekleri sorusuna somut yanıt vermekten kaçınan Lindner, “Ben ülkemizi daha ileri götürecek önerilerde bulundum. Bu bir ültimatom değildi” açıklamasıyla yetindi.

‘SCHOLZ BUDALA DEĞİL’

SPD’nin eski Genel Başkanı ve eski Federal Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel, “Lindner, kendisinin kovulmasını umuyor ama Scholz budala değildir. Bunu yapmaz. Görünen o ki, koalisyon devam eder” dedi. ARD’de yayınlanan bir açık oturuma katılan Gabriel, Lindner’in önerileriyle ilgili olarak, “Hükümet yok gibi gözüküyor. Birlikte çalışan bir hükümet olsaydı böyle şeyler yaşanmazdı. Aksine tam bir ön seçim havası yaşanıyor” yorumunda bulundu. Gabriel, sunucu Caren Miosga’nın “Scholz yeniden SPD’nin başbakan adayı olacak mı?” sorusuna da, “Kesin” yanıtını verdi. Lindner’in önerileriyle ilgili olarak da “Lindner’in yazdıklarında ideolojik içerikler de var. Borç freni konusundaki tutumu Taliban pozisyonudur. Ama önerileri arasında doğru olanlar da var” değerlendirmesinde bulundu.