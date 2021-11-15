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Ortakların ‘iklim’ sıkıntısı

#Olaf Scholz#Jürgen Trittin’#SPD
Ortakların ‘iklim’ sıkıntısı

Almanya’da SPD, FDP ve Yeşiller arasında süründürülen koalisyon görüşmelerinde iklim politikasında ciddi görüş ayrılığı yaşandığı ortaya çıktı.

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YEŞİLLER’in, enerjinin yüzde 80’inin 2030 yılına kadar rüzgâr ve güneş enerjisinden sağlanmasının koalisyon protokolünde yer alması önerisine FDP’nin karşı çıkması, SPD’li başbakan adayı Olaf Scholz’un da kesin tavır koymaması nedeniyle Federal Çevre eski Bakanı Jürgen Trittin’in de yer aldığı Yeşiller’li heyetin görüşme salonunu terk ettiği ileri sürüldü. Partiler arasında görüşmelerin gizli tutulması prensibine özen gösterildiği için bu konuda bir açıklama yapılmadığı halde iklim konusunun en yüksek düzeyde parti yöneticileri tarafından ele alınacağı belirtildi.
SPD, FDP ve Yeşiller’in oluşturmayı planladığı ‘trafik lambası koalisyonu’ müzakerelerinin bu ayın sonuna kadar tamamlanmasından hareket edildiği açıklandı. SPD’nin önde gelen politikacıları, bazı alanlarda yaşanan sıkıntılara rağmen uzlaşmaya varılmasına kesin gözüyle baktıklarını, 22 ayrı çalışma grubunun önerileri doğrultusunda hazırlanacak koalisyon protokolünün en geç aralık ayı başında kesin şeklini alacağını vurguladılar. İmzalanacak protokolün aralık ayı başında SPD ve FDP’nin ayrı ayrı düzenleyeceği kongrelerde karara bağlanması öngörüldü. Yeşiller’in ise üyelerinin onayını alacağı kaydedildi. 6 Aralık haftasında SPD’li Olaf Scholz’un Almanya’nın yeni başbakanı seçilmesinin planlandığı belirtildi.
Almanya’da genelde seçimlerden sonra yeni hükümetin göreve başlaması süreleri arasında önemli farklılıklar oldu. 1998 ve 2002 yılındaki genel seçimlerden 30 gün sonra hükümet kurulurken, 2017 yılında yeni hükümet ancak 172 gün sonra göreve başlayabildi.

SPD İLE FDP’NİN OYLARI DÜŞTÜ
26 Eylül genel seçimlerinden sonra koalisyon görüşmeleri devam ederken, SPD ile FDP’nin son günlerde oy kaybına uğradığı ortaya çıktı. Haftalık ‘Bild am Sonntag’ gazetesi adına Insa tarafından yapılan kamuoyu yoklamasına göre, Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa SPD’nin yüzde 26, Yeşiller’in yüzde 15 ve FDP’nin yüzde 13 oy alacağı saptandı. Yeşiller’in oy oranında bir hafta öncesine göre bir değişiklik olmazken, SPD ile FDP’nin yüzde 1 oy kaybettiği belirlendi. Aynı kamuoyu yoklamasında Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) oy oranının ise yüzde 1 artarak yüzde 22’yi bulduğu kaydedildi. AfD’nin yüzde 11, Sol Parti’nin de yüzde 5 oy alacağı saptanırken, ikisinin de oy oranında bir değişiklik olmadığı belirtildi.

 

 

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#Olaf Scholz#Jürgen Trittin’#SPD

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