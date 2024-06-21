Ortakların bütçe tartışması

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ESKEN Süddeutsche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, “FDP lideri ülkemizi felç eden katı kemer sıkma politikasına bağlı kalmaya devam ederek tarihi bir hata yapıyor” dedi. Esken, “Altyapı, eğitim, konut ve iklimin korunması” gibi alanlarda büyük yatırım çağrısında bulundu. Kısa bir süre önce Alman Sanayi Federasyonu Başkanı Siegfried Russwurm da tam olarak bu alanlara milyarlarca Euro yatırım yapılması çağrısında bulunmuştu. 3 Temmuz’a kadar yeni yılın bütçe taslağını oluşturmak zorunda olan koalisyon ortakları FDP’nin özellikle tasarruf politikaları nedeniyle uzlaşamıyor.

BORÇ FRENİNİ GEVŞETMEYİ REDDEDİYOR

FDP Genel Başkanı ve Federal Maliye Bakanı Lindner çeşitli bakanlıkların bütçelerinde önemli kesintiler yapılmasını talep ediyor ve koalisyon ortaklarının borç frenini gevşetme taleplerini kesinlikle reddediyor. Özellikle sosyal harcamalarda tasarrufa öncelik veren Lindner “Refah devletinin genişlemesini sorguluyorum” diyerek sert tutumunu gösteriyor. Lindner, SPD Eş Başkanı Saskia Esken’in kendisine yönelik “Refah devletini sorgulamak istediği” yönündeki yorumlara karşı kendini savundu. Lindner X platformunda yaptığı paylaşımda “Bütçe tartışmasında yine refah devletini sorgulamakla suçlanıyorum. Hayır! Refah devletinin genişlemesini sorguluyorum” diye yazdı. Lindner, 2022’den bu yana kabul edilen sosyal yardımların genişletilmesinin vergi mükelleflerine yılda 13 milyar Euro’ya mal olduğunu da sözlerine ekledi ve “Büyüme olmadığı sürece bunu frenlemek zorundayız” dedi.