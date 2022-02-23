Ortakların aşı zorunluluğu çıkmazı!

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İNGİLTERE’de korona kısıtlamaları tamamen kaldırılırken, Almanya’da aşının zorunlu olup olmayacağıyla ilgili tartışmalar hâlâ devam ediyor. Ancak mart ayında Meclis’te oylamaya sunulması beklenen aşı zorunluluğu iyice çıkmaza girdi. Koalisyon ortakları arasında bu konudaki fikir ayrılığı giderek büyüyor. FDP’nin önemli isimleri 18 yaş üstü aşı zorunluluğuna karşı seslerini daha da yükseltmeye başladı. Partiler, oylamada Meclis grubunun ortak kararı olmayacağını ve her milletvekilinin kendi iradesiyle oy kullanacaklarını açıklamıştı.

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Son olarak FDP’li Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann ’ın, 18 yaş üstü için genel bir aşı zorunluğu konusunda şüpheleri olduğunu dile getirmesine SPD ’den tepki geldi. SPD Meclis Grup Başkan Yardımcısı Dirk Wiese, ancak aşılamada yüksek orana sahip olunduğu zaman sonbahar ve kış aylarında mağazaların açık olabileceğini kaydetti. Buschmann, 18 yaş üstüne genel bir aşı zorunluluğunun anayasa açısından sorunlu olabileceğini ifade etmiş ve 50 yaş üstüne aşılamanın da salgınla mücadelede yeterli olabileceğini söylemişti. 18 yaş üstüne yönelik aşı zorunluluğuyla ilgi yasanın hazırlayıcıları arasında yer alan SPD’li Dirk Wiese, birçok hukukçu ve anayasa uzmanıyla görüşüldüğünü ve yasanın anayasaya aykırı olmadığını vurguladı. Yasaya Başbakan Olaf Scholz da destek veriyor.

LINDNER KARARSIZ

Ancak koalisyon ortağı FDP içinde aşı zorunluluğuna en çok karşı olanlardan biri olan FDP Genel Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki, 18 yaş üstündekilere genel bir aşı zorunluluğu yasasının artık mümkün olmadığını ifade etti. ARD‘ye konuşan Kubicki, Federal Meclis’te hangi yöntemle olursa olsun aşı zorunluluğuyla ilgili hiçbir yasa teklifinin çoğunluk sağlayamayacağını kaydetti. FDP Genel Başkan Christian Lindner ise bunun bir tahmin olduğunu bekleyerek görmek gerektiğini ifade etti. Lindner, kendisinin de yasaya destek verip vermeme konusunda henüz karar vermediğini belirtti. FDP Genel Başkanı, yasayla ilgili bazı konuların tam açıklığa kavuşması gerektiğini de vurguladı. Ancak SPD ve Yeşiller partisi büyük çoğunlukla yasaya desek veriyor.