Ortaklar vatandaşı rahatlatacak kararlarda anlaştı!

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SOSYAL YARDIMLA GEÇİNENLER İÇİN KORONA YARDIMI:

Almanya’da Hartz IV veya başka bir sosyal yardımdan faydalanan herkese, bir defaya mahsus 100 euroluk korona hibesi verilecek. Yoksulluktan etkilenen çocuklara ayrıca ayda 20 euroluk acil bir ikramiye verilmesi de kararlaştırıldı. Alınan kararın bu yıl başlatılacak temel çocuk güvenliği yardım paketine kadar ödenmesi öngörülüyor.

KORONA YARDIMI:

Hükümet, dördüncü korona vergi yardımı yasasını kabul etti. Buna göre örneğin evin ofis olarak kullanılan bölümleri için yılda maksimum 600 euro olan sabit oranı bir yıl uzatıldı. Korona bakım bonusu vergiden muaf olmaya devam edecek. Ayrıca vergi beyannameleri için son bildirim tarihi de uzatılacak.

ISINMA MASRAFLARI İÇİN SÜBVANSİYON:

Hükümet tarafından hali hazırda kararlaştırılan destek, Federal Meclis tarafından hızla başlatılacak. Buna göre bekarlar için 135 euro, çiftler için 175 euro, çocuk başına 35 euro daha fazla ısınma masrafı desteği verilecek. Ayrıca üniversite öğrencilerine ödenen BAföG buruna 115 euro zam yapılacak.

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YAZ AYLARINDA EEG VERGİSİ KALDIRILACAK:

Hükümet bu kararla elektrik maliyetlerinde vatandaşları rahatlamayı hedefliyor. Elektrik fiyatları yükseldiği için, yenilenebilir enerji vergisi (EEG) 1 Temmuz’dan itibaren düşürülecek. Koalisyonun küçük ortağı FDP’nin hedefi, ek ücretin sonbahara kadar kaldırılmasıydı. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yasası’yla, yenilenebilir enerjilerin genişletilmesinin finanse edilmesi amaçlanıyordu. Yaklaşık 4 bin kilovat saat elektrik tüketen üç kişilik bir aile, yıllık KDV için 194 euro ve EEG ek ücreti için 309 euroya ödüyordu.