Ortaklar destek paketinde anlaştı

BU uygulamadan çalışma süresini en az yüzde 50 kısaltan iş yerleri yararlanacak ve uygulama 31 Aralık 2020’ye kadar geçerli olacak. Koalisyonun büyük ortağı CDU/CSU’nun isteği üzerine korona kriziyle kapanan restoran, kafe ve barlar için katma değer vergisi yüzde 19’dan yüzde 7’ye düşürüldü. Bu uygulama 30 Haziran 2021’e kadar geçerli olacak. Okullara ise dijital donanım için 500 milyon Euro yardım paketi karara bağlandı. Dijital ders donanımı yanı sıra ihtiyacı olan öğrencilere diz bilgisayarı için 150 Euro yardım yapılacak. İşsiz olanlar da korona yardım paketinden yararlanacak. Korona krizi nedeniyle iş bulmak zor olduğu için işsizlik parası süresi 1 Mayıs - 31 Aralık arasında sona erecek olan işsizler için bu süre üç ay uzatılacak. İşsizlik parası almak için en az 24 ay sigortalı çalışmış olmak gerekiyor. 50 yaşa kadar işsizlik parası 12 ay, 50 yaş üzerindekiler için ise kademeli olarak 24 aya kadar çıkıyor. Çocuğu olmayan işsizler son net maaşın yüzde 60’ını, çocuklular ise yüzde 67’sini işsizlik parası olarak alıyor.