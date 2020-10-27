Ortaklar arasında gönüllü korona polisi tartışması
Baden Württemberg eyaleti hükümet ortakları arasında gönüllü korona polisi tartışması çıktı. Eyalet hükümetinin küçük ortağı CDU eyalet meclis milletvekili Thomas Blenke, 670 gönüllünün polis üniforması giyip, silah kuşanıp sokaklarda korana kurallarına uymayanları uyarmak için görevlendirilmesini önerdi.
CDU’lu Blenke “Gönüllü polisler sokaklarda, meydanlarda, toplu taşıma araçlarında ve kapalı mekânlarda kurallara uymayanları uyararak vaka sayısının azalmasına yardımcı olurlar” dedi. Baden Württemberg’de polislerin ve belediye görevlilerin kontroller için yetersiz sayıda olduğuna dikkat çeken Blenke, görevlendirilecek gönüllülerin de 84 saatlik bir eğitimden geçirilmesinin yeterli olacağını savundu.
YEŞİLLER KARŞI ÇIKTI
CDU’dan gelen öneriye koalisyon hükümetinin büyük ortağı Yeşiller ise karşı çıktı. Yeşiller gönüllü polislerin para cezası kesme yetkisi olmadığı için etkili olamayacağını da savunarak hükümet ortağından gelen öneriye karşı çıktı.
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