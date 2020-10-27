Ortaklar arasında gönüllü korona polisi tartışması

CDU’lu Blenke “Gönüllü polisler sokaklarda, meydanlarda, toplu taşıma araçlarında ve kapalı mekânlarda kurallara uymayanları uyararak vaka sayısının azalmasına yardımcı olurlar” dedi. Baden Württemberg’de polislerin ve belediye görevlilerin kontroller için yetersiz sayıda olduğuna dikkat çeken Blenke, görevlendirilecek gönüllülerin de 84 saatlik bir eğitimden geçirilmesinin yeterli olacağını savundu.

YEŞİLLER KARŞI ÇIKTI

CDU’dan gelen öneriye koalisyon hükümetinin büyük ortağı Yeşiller ise karşı çıktı. Yeşiller gönüllü polislerin para cezası kesme yetkisi olmadığı için etkili olamayacağını da savunarak hükümet ortağından gelen öneriye karşı çıktı.