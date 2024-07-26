Ortaklar arası kriz: ‘Mützenich koalisyon için tehlike’

Güncelleme Tarihi:
ALMANYA’da SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinde ortaklığın bu yasama dönemi sonuna kadar devam etmeyeceği tedirginliği yaşanmaya başladı. Hükümetin küçük ortağı FDP Genel Başkanı ve Federal Maliye Bakanı Christian Lindner, SPD Federal Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich’in çıkışları nedeniyle koalisyon hükümetin gelecek yıl yapılacak seçimlerden önce dağılabileceği tehlikesine dikkat çekti. Lindner, “SPD Federal Meclis Grup Başkanı son birkaç gün içinde güvenlik ve bütçe politikasında olduğu gibi hükümetin Yurttaş Parası gibi aldığı önemli kararlara karşı çıktı. Bu nedenle ben SPD Meclis Grubu’nun tutumundan koalisyonun istikrarı konusunda endişe duyuyorum” açıklamasında bulundu. Christian Lindner, “Mützenich koalisyon için tehlikedir” dedi.
BORÇ FRENİNDE ISRARLI
Ortaklar arasında en büyük sıkıntı ise bütçe politikasında yaşanıyor. Aynı zamanda Federal Maliye Bakanı olan FDP Genel Başkanı Christian Lindner, taze borç alınmasına karşı çıkarak ‘Borç Freni’nde ısrar ediyor. SPD Meclis Grubu ise bu konuda esnek davranılmasını ve 2025 yılı bütçesinde görülen 17 milyar Euro’luk boşluğun doldurulması için taze borç alınmasını savunuyor.