Ortaklar arası kriz: ‘Mützenich koalisyon için tehlike’

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ALMANYA’da SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinde ortaklığın bu yasama dönemi sonuna kadar devam etmeyeceği tedirginliği yaşanmaya başladı. Hükümetin küçük ortağı FDP Genel Başkanı ve Federal Maliye Bakanı Christian Lindner, SPD Federal Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich’in çıkışları nedeniyle koalisyon hükümetin gelecek yıl yapılacak seçimlerden önce dağılabileceği tehlikesine dikkat çekti. Lindner, “SPD Federal Meclis Grup Başkanı son birkaç gün içinde güvenlik ve bütçe politikasında olduğu gibi hükümetin Yurttaş Parası gibi aldığı önemli kararlara karşı çıktı. Bu nedenle ben SPD Meclis Grubu’nun tutumundan koalisyonun istikrarı konusunda endişe duyuyorum” açıklamasında bulundu. Christian Lindner, “Mützenich koalisyon için tehlikedir” dedi.



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Kısa bir süre önce New York’ta yapılan NATO zirvesinde Avrupa ve Almanya’nın güvenliği için 2026 yılından itibaren Almanya’da Tomahawk tipi uzun menzilli Amerikan füzeleri konuşlandırılmasını kararlaştırılması koalisyonda sancıları artırdı. Hükümetin büyük ortağı SPD’li Şansölye Olaf Scholz, Amerikan füzelerinin konuşlandırılmasına tam destek verirken, partinin Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich, savaş tehlikesini artıracağı gerekçesiyle buna karşı çıktı. Hükümet ortağı Yeşiller ile FDP ise Almanya’nın güvenliği için bunun şart olduğu görüşünde ısrar etti. Hatta Mützenich daha da ileri giderek Almanya’da konuşlandırılmış Amerikan nükleer silahların geri gönderilmesini bile gündeme getirdi.

BORÇ FRENİNDE ISRARLI

Ortaklar arasında en büyük sıkıntı ise bütçe politikasında yaşanıyor. Aynı zamanda Federal Maliye Bakanı olan FDP Genel Başkanı Christian Lindner, taze borç alınmasına karşı çıkarak ‘Borç Freni’nde ısrar ediyor. SPD Meclis Grubu ise bu konuda esnek davranılmasını ve 2025 yılı bütçesinde görülen 17 milyar Euro’luk boşluğun doldurulması için taze borç alınmasını savunuyor.