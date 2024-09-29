Ortak hedef Türkçe

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STUTTGART Fenerbahçeliler Derneği’nin düzenlediği tanışma toplantısı, Kadın Kolları Başkanı Neslihan Koçyiğit’in öncülüğünde gerçekleştirildi. Toplantıya, Württemberg Veli Dernekleri Federasyonu Başkanı Güner Öztel özel davetli olarak katıldı. Öztel, dernek üyelerinden Derya Hanım ile bir araya gelerek iki kurumun ortak projeler ve iş birlikleri üzerine fikir alışverişinde bulundu. Toplantının ana gündem maddeleri arasında gençlerin eğitimi ve Türkçe dilinin korunması yer aldı. İki başkan da Türkçenin gelecek nesillere aktarılmasının ve Türk kültürünün yaşatılmasının önemini vurguladı. Ortak hedefler doğrultusunda birlikte çalışmanın gerekliliği konusunda fikir birliği sağlandı.

Stuttgart Fenerbahçeliler Derneği yetkilileri de ‘Türkçe ve Türk Kültürü Dersleri’nin yaygınlaştırılması konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade ettiler. Bu derslerin hem dilimizi hem de kültürel değerlerimizi yeni nesillere aktarmada büyük rol oynayacağına inandıklarını belirttiler. Toplantının son derece verimli geçtiğini ifade eden katılımcılar, bu anlamlı buluşmada emeği geçen Stuttgart Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Akif Bey ve Kadın Kolları Başkanı Neslihan Hanım’a, Mehtap Dumlu’ya teşekkür etti. Gençlerimizin eğitimi ve Türk dilinin yaşatılması konusundaki çabaların artarak devam edeceği temennisiyle toplantı sona erdi.