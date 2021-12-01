Orta sınıf fakirleşiyor

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OECD ve Bertelsmann Vakfı tarafının ortaklaşa yaptığı ekonomi araştırma sonucuna göre, son yıllarda Almanya’da çalışma yaşındaki milyonlarca kişinin orta sınıf ölçeğinden, az kazananlar kategorisine gerilediği belirlendi.

Araştırmaya göre 1995 yılında çalışan nüfusun yüzde 70 kadarı orta sınıf kategorisinde bulunurken, bu oran 2018 yılında yüzde 64 düzeyine geriledi.

YÜZDE 2 BÜYÜMESİNE RAĞMEN...

Alman ekonomisinin genel olarak pandemi ve finans krizi döneminde yüzde 2 büyüme göstermesine rağmen, fakirleşme sürecinin devam ettiği vurgulanan açıklamada, özellikle orta sınıfın alt kesimlerinde bulunan 1500-2000 euro net kazanca sahip yalnız yaşayan kişilerin ekonomik gelişmelerden olumsuz yönde etkilendiğine dikkat çekildi. Araştırmayı hazırlayan raportörler, 2014 ve 2017 yılları arasında yaşları 18 ila 64 arasında değişen çalışanların yüzde 22’sinin daha önce bulundukları gelir sınıfından aşağı düşmeleri nedeniyle yoksulluk sınırına yaklaştıklarını belirterek, güncel olarak salgın durumunun da süreci daha da hızlandırdığı uyarısında bulundu.