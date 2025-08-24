Orta Franconia'da bıçaklı saldırı: Adam hareket halindeki bir aracın önüne düştü - önemli tanık aranıyor

Haberin Devamı

Cumartesi öğleden sonra saat 16:00 civarında, Orta Franconia'daki Gunzenhausen'de 57 yaşındaki bir adamın tanıdığı 39 yaşındaki bir adam tarafından saldırıya uğradığı bir olay meydana geldi. Polisin Pazar günü açıkladığı gibi, iki adam daha önce sokakta tartışmış, ardından genç adam sırt çantasından bir bıçak çıkarmıştı.

57 yaşındaki saldırgan saldırıyı savuşturmayı başardı, ancak kaçmaya çalışırken şehir merkezine doğru giden bir aracın önüne düşerek dirseğinden sıyrık aldı. 39 yaşındaki saldırgan daha sonra saldırı girişiminden vazgeçip kaçtı.

Polis, ağır bedensel zarar verme soruşturması başlattı.

ÖNEMLİ TANIK ARANIYOR

Polisler ayrıca, özellikle saat 16:00 ile 16:30 arasında Reutbergstrasse'de seyreden araç sürücüsü olmak üzere, olayı gözlemleyen olası tanıklardan bilgi talep ediyor. Bilgiler, Gunzenhausen polis karakolu tarafından 09831/6788-0 numaralı telefondan kabul edilmektedir.