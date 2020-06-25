Örnek ülkede rüzgâr tersine dönüyor

ALMANYA korona salgınının yeniden hortlaması korkusu ve tedirginliği içine girdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı 600 civarında seyrediyor. Virüsün bulaşma değeri yine bir sınırının altında. Ama bölgesel yeni vaka patlamaları ve virüsün alev alev hızla yayılması ikinci dalganın kapıda olduğunun birer ön habercileri. Virüs Almanya’yı teğet geçti diye sevinirken, uzmanlar yeni gelişmelerden son derece tedirgin. Bu gidişle sonbaharda ikinci dalga bekleniyor.

Önce Göttingen kentinde bayram kutlaması kentte virüsü tetikledi. Yüzlerce insan karantinaya alındı. Ardından Gütersloh patlak verdi. Et fabrikasında ortaya çıkan virüs bir anda bölgeye yayıldı. 640 bin nüfusun yaşadığı bölge kısmen karantina altına alındı. Ardından ünlü piliç fabrikası Wiesenhof geldi. Hemen bunlara Duisburg yakınlarındaki Mörs’te bir döner fabrikası eklendi. NEDEN KAYNAKLANIYOR

Siyaset ve virüs uzmanları gelişmeler üzerine alarm mesajları vermeye başladı. Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun, ZDF kanalındaki açık oturumda “Bu büyük patlamalar şunu gösteriyor ki, virüse şans verdiğiniz yerde hemen yeniden vuruyor” dedi. Sağlık Bakanı Jens Spahn, RTL Aktuell haber programında virüsün hafife alınmasına karşı uyardı. Spahn “Yaz mevsiminde de virüsün Almanya’dan gitmediği gerçeği hepimizin bilincinde olmalı” dedi.

Peki ne oldu da, Almanya’da virüs yeniden hortlamaya başladı?

Çok sıkı korona önlemlerinin gevşemesiyle insanlar da gevşedi. Bir anda herkes rehavete kapıldı. Artık koronavirüs gitti duygusu yerleşmeye başladı. Gün geçtikçe dikkati yavaş yavaş bıraktı.

Şimdi başta Berlin, büyük kentlerde sanki hiç korona krizi yaşanmamış havası hâkim. Özellikle gençler korona öncesi eğlence özgürlüğünü aynen devam ettiriyor. Berlin’de Spree nehri kanallarında gençler akşam daracık şişme botların içinde yan yana iç içe bot sefası sürüyor. Parklarda, kamusal alanlarda korona önlemlerine uyulmasını denetleyen polis ekipleri de geri çekilmiş durumda.

EYALETLER KENDİ BAŞINA BUYRUK

Alışveriş yerlerinde başlangıçta herkesin harfiyen uyduğu ve başkalarının da uymasına pürdikkat ettiği 1.5 metre sosyal mesafe kuralını artık pek dikkate alan yok. En önemlisi de başlangıçta federal hükümetle ortak hareket eden eyaletler şimdi kendi başına. Herkes kendi önlemini kendi alıyor veya kaldırıyor.

Almanya içinde bir bölgede korona vakaları patlak veriyor. Hemen diğer eyaletler bu bölgeden insanlara seyahat yasağı veya karantina şartı getiriyor. Herkes kendi başının çaresine bakıyor.

Almanya koronavirüse karşı kazandığı başarıyı çok ucuz harcama tehlikesi içinde. Bu gidişata bir an önce son verilmezse, sonbaharda ikinci bir dalgayla okulların, kreşlerin, işyerlerinin yeniden kapanması kaçınılmaz. Ekonomi ikinci bir dalgayı kaldırmaz. Kısıtlamalara gidilmezse, bu sefer İtalya ve İspanya’da yaşanan felaketi Almanya da yaşamak zorunda kalır.