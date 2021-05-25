Örnek öğretmen evinin bahçesinde öğrencileriyle 19 Mayıs’ı kutladı

ALMANYA’da koronavirüs salgınıyla ilgili önlemler adım adım gevşetilirken bir bayram daha geride kaldı. Okullar büyük ölçüde yüz yüze eğitime ara vermiş olduğu için 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı da pandemi sürecine denk gelen diğer bayramlar gibi kitlesel olarak kutlanmadı. Ancak bazı eğitimciler bayramı salgın önlemleri kapsamında öğrencilerinin bir bölümüyle birlikte kutlamayı başardı. Bu kutlamaların en ilginçlerinden biri Hessen eyaletinde adını içinden geçen iki ırmaktan alan Lahn-Dill Bölgesi’ndeki Ehringshausen kasabasında gerçekleştirildi. 1997 yılından bu yana Ehringshausen’de yaşayan ve buradaki okullarda Türkçe ve Türk Kültürü Öğretmeni olarak çalışan Mehmet Şaşmaz, bayramı önce 19 Mayıs günü saat 19.19’da sanal ortamda bir araya getirdiği 19 öğrencisiyle birlikte, ondan sonra da bizzat gelebilen öğrencileriyle evinin bahçesinde, salgın önlemlerinin gerekli kıldığı maske ve mesafe koşulları dikkate alınarak kutladı.

‘ANDIMIZ’I OKUDULAR

Şaşmaz, hem sanal ortamdaki, hem de evinin bahçesindeki kutlamada ulusal kurtuluş savaşının ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden sürecin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919 tarihinin anlam ve önemini anlattı, öğrenciler de ‘andımız’ı birlikte okuyarak, kutlamaya katıldı. Konuşmasında Türkiye’de kutlanan milli ve dini bayramların, yurtdışında kutlanmasının önemine işaret ederek, bu kutlamaların Türkiye kökenli göçmenlerin bulundukları ülkelere entegrasyonu açısından da önemli olduğunu vurguladı. Bahçedeki kutlamaya katılanlara Atatürk fotoğrafları albümü ve çeşitli kitaplar armağan eden Şaşmaz, salgınla mücadelenin başarılı olması halinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kitlesel katılımla kutlamayı umduklarını belirtti. Yaşadığı bölgede ve görev yaptığı okullarda Türkiye’deki resmi ve dini bayramların, önemli günlerin kutlanması için her fırsatı değerlendiren Şaşmaz, hem bayramların, hem de yaşlılar ve komşular günü ya da yerli malı haftası gibi etkinliklerin Almanların da katılımını sağlayarak kutlanmasına çaba gösteriyor.

EMEKLİYE AYRILACAK

Çeşitli resmi ve özel kurumların desteğini alarak, bu kutlamalara katılanlara Türkiye ve Türk kültürüyle ilgili ürünleri, yayınları ve diğer hediyeleri ileten Şaşmaz, bu arada kendi memleketi Ordu’yu da başta fındık olmak üzere kendine özgü ürünlerini dağıtarak, kültürü ve doğal güzellikleri hakkında bilgilendirerek tanıtımını da ihmal etmiyor. Bu nedenle ‘Ordu’nun Almanya’daki temsilcisi’ ünvanını da taşımaya hak kazanan Şaşmaz, aynı zamanda başta ‘Sigarasız Yaşam Derneği’ olmak üzere çeşitli sosyal ve kültürel amaçlı sivil toplum kurumlarında yönetici ve aktif üye olarak yer alıyor. Öğretmenlik mesleğine Türkiye’de başlayan ve son 41 yıldır da Almanya’da Türkçe ve Türk Kültürü öğretmenliği yaparak, çok sayıda Türkiye kökenli göçmenin ilk ve orta öğrenim sürecinde katkıda bulunan Şaşmaz, önümüzdeki öğrenim yılı başında emekliye ayrılacak.