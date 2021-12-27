‘Örnek komşuluğu’yla pandemiye meydan okudu!

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TÜRKÇE ve Türk Kültürü Öğretmeni Mehmet Şaşmaz, koronavirüs salgınına rağmen ‘Dünya Komşuluk Günü’nü yaşatmak ve yaygınlaştırmak için öncülük yapmaya devam ediyor. Almanya‘nın Hessen eyaletine bağlı Lahn Dill Bölgesi kasabalarından Ehringshausen‘da 41 yıldır öğretmen olarak görev yapan Mehmet Şaşmaz, Ehringshausen Belediye Başkanı Jürgen Mock‘la birlikte komşularına memleketi Ordu‘dan getirttiği özgün hediyeleri dağıtarak, salgın döneminde de komşuluk için bir şeyler yapılabileceğini gösterdi.