‘Örnek komşuluğu’yla pandemiye meydan okudu!

TÜRKÇE ve Türk Kültürü Öğretmeni Mehmet Şaşmaz, koronavirüs salgınına rağmen ‘Dünya Komşuluk Günü’nü yaşatmak ve yaygınlaştırmak için öncülük yapmaya devam ediyor. Almanya‘nın Hessen eyaletine bağlı Lahn Dill Bölgesi kasabalarından Ehringshausen‘da 41 yıldır öğretmen olarak görev yapan Mehmet Şaşmaz, Ehringshausen Belediye Başkanı Jürgen Mock‘la birlikte komşularına memleketi Ordu‘dan getirttiği özgün hediyeleri dağıtarak, salgın döneminde de komşuluk için bir şeyler yapılabileceğini gösterdi.BİRER BİRER KAPILARINI ÇALDI
Şaşmaz ve Mock, içinde pikola fındığı, kavurulmuş fındık, fındık ezmesi, fındık yağı ve vücut losyonundan oluşan hediyelerin bulunduğu Ordu Valiliği torbalarını, komşuların kapılarını birer birer çalarak ikram ettiler. Hediye torbalarının dağıtımı sırasında başta maske ve mesafe kuralları olmak üzere salgın önlemlerinin gereklerine özen gösterdikleri kaydeden Şaşmaz, ziyaret ettikleri her aileye ‘Dünya Komşuluk Günü’nün anlamı ve önemini de anlatma fırsatı buldular.GECİKMEYE RAĞMEN...
Dünyanın bazı ülkelerinde 17 Kasım, bazı ülkelerinde de 3 Temmuz‘da kutlanan ‘Komşuluk Günü’nü salgın koşulları nedeniyle gecikmeli olarak olsa bazı komşularıyla birlikte yaşayabilmiş olmaktan sevinç duyduğunu belirten Şaşmaz, “İki yıla yaklaşan pandemi koşulları
insanlar arasındaki ilişkilerin daha da zayıflamasına neden oldu. Ancak tüm önlemlere rağmen, insan ilişkilerini sürdürebiliriz, sürdürmeliyiz. ‘Dünya Komşuluk Günü‘nü yaşatmak, yaygınlaştırmak bunun için çok önemli“ dedi. ‘Komşuluk günü’ gibi etkinliklerin kültürlerarası iletişim ve toplumsal barışın kalıcılığına da katkısı olduğunu vurgulayan Şaşmaz, yıllardır uluslararası ve milli bayramların yanı sıra, ‘Sigarasız Dünya Günü’, ‘Yaşlılar Haftası’ gibi dünya çapında ya da ‘yerli malı haftası’, ‘Türk dili günü’ gibi Türkiye‘de kutlanan özel günleri öğrencileri ve komşularına tanıtımı için çabalarını sürdürüyor. Yıl başından itibaren çok sevdiği mesleği öğretmenlikten emekliye ayrılacak olan Şaşmaz, bu alandaki gönüllü çalışmalarını sürdürmeye kararlı.Ehringshausen Belediye Başkanı Jürgen Mock ve Öğretmen Mehmet Şaşmaz, Ordu‘ya özgü ürünleri içeren hediye torbalarını birlikte dağıttılar.