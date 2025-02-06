Örnek iş insanından yardım kuruluşuna destek!

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AHMET Can, yardım kuruluşuna gelen insanların uzun süre ayakta beklemek zorunda kaldığını fark ederek böyle bir bağış yapmaya karar verdi. Restoranında misafirlerine daha konforlu bir deneyim sunmak amacıyla yeni sandalyeleri Türkiye’den getirtirken, mevcut üç yıllık sandalyelerini değerlendirmek istedi. Bu nedenle, onları boşa harcamak yerine ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak topluma katkı sağlamayı hedefledi. Ahmet Can’ın bu cömert bağışı, hem toplumsal dayanışmanın güzel bir örneği hem de insanların yaşam kalitesini artırmaya yönelik anlamlı bir adım olarak takdir topladı.

‘AMAÇ İNSANLARIN RAHAT ETMESİ’

Ahmet Can, “Gayemiz insanların rahat etmesidir” diyerek, bu projenin ardındaki temel motivasyonunu dile getirdi. İnsanların rahat bir oturum alanına sahip olmasının, hem fiziksel hem de psikolojik olarak onlara önemli bir destek sağlayacağına inanıyor. Bu tür yardımlar, toplumda dayanışma ruhunu güçlendirirken, ihtiyaç sahiplerine de umut veriyor. Ahmet Can’ın bu cömert hareketi, rol modeli olmasını sağlıyor. Bu tür sosyal sorumluluk projeleri, toplumsal sorunlara dikkat çekmek ve yardıma muhtaç olan bireylere destek olmak açısından kritik bir öneme sahip. Ahmet Can’ın girişimi, bu anlamda önemli bir örnek teşkil ediyor.