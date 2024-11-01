Örnek hekimden eğitime anlamlı destek!

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ALMANYA’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Düren kentinde yaşayan ve yıllardır aynı kentte diş hekimi olarak çalışan Dr. Canan And, kırk yıllık emek vererek kazandığı parayı, Cumhuriyet ilkelerini yaşatmaya, kız çocuklarını okutmaya, kadınları eğitmeye yönelik çalışmalar yapan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne üç daire alarak bağışladı. 2017’de İstanbul-Ataşehirʼde, 2019’da Zeytinburnu’nda, 2024’te Düzce’de birer daire satın alarak üç derneği kira derdinden kurtardı. Böylece bu derneklerin eğitim çalışmalarına ağırlık vermelerini sağladı. Bu şubeler şimdi Dr. Canan And Eğitim Evi ve Çağdaş Etkinlik Merkezi olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği önünde yapılan törende konuşan Dr. Canan And, “Hepimizin bu ülkeye, Cumhuriyete borcu var. Eğitime yapılan yatırım en büyük yatırımdır” dedi.

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‘CUMHURİYET’E OLAN BORCUMU ÖDÜYORUM’

Açılış etkinliklerine katılan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Prof. Dr. Aysel Çelikel, Dr. Onur Öymen ve Düzce Şube Başkanı Canan Çağatay birer konuşma yaparak Dr. Canan And’a eğitime verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler. Dr. Canan And ise şunları söyledi: “Beni Cumhuriyet okulları okuttu. Bu sayede varım. Cumhuriyet’e olan borcumu bu şekilde ödemek istedim. Kadınların eğitimine büyük önem veren Mustafa Kemal Atatürk sayesinde aldığım eğitimi benden sonraki nesillere sağlamak okul yıllarımdan beri en büyük hayalimdi. Alınteri ve bileğimin hakkı ile çalışarak biriktirdiğim para ile aldığım daireleri ÇYDD’ne armağan etmekten mutluluk duyuyorum. Eğitime yapılan yatırım en büyük yatırımdır. İyi eğitim gören çocuklarımız ve gençlerimiz Atatürk’e ve Cumhuriyet’imize sahip çıkacaklardır.ˮ

DR. CANAN AND KİMDİR?

Türkiye’de doğan Canan And, İstanbul Alman Lisesi ve Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni bitirdikten sonra Almanya’ya geldi. Bonn Üniversitesi’nde doktora yaptı. Kırk yılı bulan meslek yaşamının büyük bir bölümünde diş hekimi olarak Düren’deki muayenehanesinde hastalarına hizmet verdi. Dr. And’ın ‘Sosyal Soğukluk’ adlı bir deneme-öykü kitabı, İstiklâl madalyası sahibi şehit dedesi Çobanoğlu Zeki Bey’le ilgili yayıma hazır bir kitabı vardır. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 1989 yılında Prof. Dr. Türkan Saylan ve arkadaşları tarafından kurulan, Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacı ile oluşturulan bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğin 102 şubesi vardır. Eğitimde fırsat eşitliği, kız çocuklarının okula kavuşturulması, kitap, araç desteği, okul öncesi eğitimi ve lise mezunu mesleksiz kızlara meslek edindirme, sonunda ekonomik özgürlüklerine kavuşması gibi projeler yürütmekte, maddi yetersizlikler nedeniyle eğitimlerine devam etmekte zorlanan öğrencilere burs desteği sağlamaktadır. Dernek, bu süre içinde çocuklar ve gençler ile yetişkinler için projeler üretmektedir. Şimdiye dek 100 binden fazla öğrenciye burs vermiştir.