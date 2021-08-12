Örnek çift ayrıldı

BELEDİYE Başkanı Peter Feldmann, eşiyle ayrılıklarını doğruladı. Bild gazetesine konuyla ilgili açıklamada bulunan Feldmann, “Yollarımızın ayrıldığını kabul etmek kolay olmadı. Eşim ve ben uzun süre ilişkimiz için mücadele ettik. Ne yazık ki, başaramadık. Ama şimdi bir çift olmamamıza rağmen aynı zamanda kızımız için de arkadaş kalabilmeyi umut ediyorum” dedi. Frankfurt’ta yapılan belediye seçimleri öncesinde Peter Feldmann’ın eşi Zübeyde Temizel için iltimas kullanarak işçi yardım kuruluşu AWO’dan ayrıcalıklı bir iş sözleşmesi yapılmasını sağladığı ve makam aracı tahsis edildiği iddiaları gündeme gelmişti. Savcılık da Peter Feldmann hakkında konumunun avantajını kullanarak menfaat sağlama suçlamasıyla ön soruşturma açmıştı.