Ormanlık alanda genç kıza tecavüz

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OLAY, geçen pazar akşamı meydana geldi, ancak polis tarafından çarşamba günü kamuoyuna duyuruldu. Genç kızın yaşı açıklanmadı. Ancak Hevest semtindeki küçük bir şapelin (Hıristiyanların ibadet için küçük ayin odası) yanında ağlarken bulunduğu ve tanıklar tarafından acil servisin arandığı belirtildi. Polis, olay yerinde geniş çaplı bir operasyon başlattı. Helikopter ve köpeklerle desteklenen aramalara rağmen zanlı bulunamadı. Mağdur kıza psikolojik destek sağlandı. İlk bilgilere göre, genç kız saat 19.00 sıralarında Orthöve Caddesi’ndeki bir av kulesinde bulunuyordu. Burada bir yabancı tarafından yaklaşılan kız, saldırıya ve tecavüze uğradı. Saldırgan, olay yerinden bilinmeyen bir yöne kaçtı.

POLİS HALKTAN YARDIM İSTEDİ

Bild gazetesinin haberine göre 13 bin nüfuslu Hevest kasabasında yaşayanlar, olayı duyunca derin bir şok yaşadı. Polis, aranan zanlının fiziksel özelliklerini ve olay anında üzerindekileri şöyle açıkladı:

* Orta Avrupalı görünümünde.

* 1.95 metre boyunda.

* 20-25 yaşlarında.

* Kumral-kahverengi saçlı.

* Kahverengi gözlü.

* Siyah kazak (baskısız veya kapüşonsuz), beyaz tişört, gri eşofman altı ve siyah ayakkabı giyiyordu.

Polis, olay sırasında şüpheli bir duruma tanık olan veya zanlının tarifine uyan kişileri tanıyanların, (0800) 2361111 numaralı telefonu arayarak bilgi vermesini istedi.