Ormanda kadın ve çocuk cesedi bulundu

Haberin Devamı

Olay, sabah saatlerinde bir tanık tarafından fark edildi. Kadını ilk başta uyuyor sanan tanık, durumu fark edince polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kadının öldürüldüğünü tespit ederken, yakındaki çalılıklarda küçük kızın cesedini buldu.

Essen Başsavcılığı ve polis, olayla ilgili cinayet bürosunun görevlendirildiğini duyurdu. Henüz kimlikleri tespit edilemeyen kadın ve çocuğun ölüm nedenleriyle ilgili soruşturma sürerken, "araştırma taktiği gereği" detay paylaşılmadı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, aynı bölgede 26 Haziran'da bir anne ve bebeğine saldırı düzenlenmişti. 40 yaşındaki kadın, 1 yaşındaki çocuğuyla yürürken siyah bir BMW'den inen çift tarafından yere itilmiş ve çantası çalınmaya çalışılmıştı.

Polis görgü tanıklarının verilerine göre şüphelileri tanımladı:

Haberin Devamı

Erkek şüpheli: 50'li yaşlar, 1.80 boylarında, tıknaz yapılı, orta uzunlukta siyah saçlı, siyah kot pantolon ve beyaz tişört giyiyordu.

Kadın şüpheli: Aynı yaşlarda, 1.80 boyunda, tıknaz, mavi elbiseli ve kırmızı-beyaz-sarı renkli hicabı vardı.

Polis, iki olay arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor. Tanıkların 0800 2361 111 numaralı hattı araması istendi.