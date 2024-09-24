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Ormanda bir gencin cesedi bulundu

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#Almanya#Ceset#AVRUPADAN HABERLER
Ormanda bir gencin cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 12:15

Almanya’nın Bavyera eyaletindeki Spessart ormanlık alanında 18 yaşındaki bir gencin cesedi bulundu. Aschaffenburg Kriminal Dairesi cinayet şüphesiyle soruşturma başlatırken, olayla ilgili pazar günü iki şüpheli gözaltına alındı.

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HAYATINI kaybeden kişinin, son olarak Aşağı Saksonya eyaletinde, Hameln-Pyrmont bölgesinde yaşayan bir Afgan vatandaşı olduğu belirlendi. Yapılan otopside, gencin vücudunda yaralanmalar tespit edildi. Ancak yaralanmaların nasıl oluştuğu, ölüm zamanı ve koşulları henüz açıklanmadı. Soruşturma kapsamında Miltenberg bölgesinden iki kişi gözaltına alındı. Ancak bu kişilerin olayla nasıl bir bağlantısı olduğu henüz bildirilmedi. Olay yerinde yapılan iz arama çalışmalarında polis köpekleri ve dronlardan da faydalanıldı. Savcı ve adli tıp uzmanı cesedin bulunduğu alanda incelemeler yaparken, polis hafta sonu boyunca birçok kişiyi sorguya çekti.

 

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#Almanya#Ceset#AVRUPADAN HABERLER

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