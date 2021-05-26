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Avrupa
MÜNİH
Haber Giriş: 26.05.2021 - 13:08 | Son Güncelleme:

Organik çöp bidonundan kokain çıktı

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Organik çöp bidonundan kokain çıktı

Münih yakınlarındaki Erding kasabasında organik çöplerin atıldığı bir bidonun içinden pisaya değeri 1 milyon eurodan fazla 5 kilo kokain çıktı.

ALMANYA’nın Münih kenti yakınlarındaki Erding kasabasında organik çöplerin atıldığı bir bidonu boşaltmak isteyen transport görevlileri, gördükleri karşısında şaşkına döndü. Yanlış atıldığını düşündükleri sıkı şekilde bandajlanmış muz kartonunu açtıklarında içinden piyasa değeri 1 milyon eurodan fazla olduğu belirtilen 5 kilo kokainle karşılaşan görevliler, polisi alarma geçirdi.

SÜPERMARKETE DAĞITILMIŞ
Konuyla ilgili yapılan araştırmada söz konusu kartonun yakındaki bir muz toptancısından atılmış olduğu belirlendi. Ekvador çıkışlı olduğu belirtilen muz kartonlarının Hollanda üzerinden Erding’deki toptancıya intikal ettiği, aynı sevkiyatta 1150 kadar muz kartonunun Bavyera’daki diğer süpermarketlere dağıtılmış olduğu ifade edildi. Yapılan geniş çaplı araştırmalarda başka kokaine rastlanmadığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

 

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