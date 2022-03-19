Organ bağışına teşvikler artacak

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YASAL Sağlık Sigortaları Birliği (KBV) yetkilileri ise, yürürlüğe giren yeni uygulama kapsamında organ bağışı ile ilgili yetkililerden danışmanlık hizmeti alınabileceğini belirterek, danışma hizmeti başına sağlık sigortaları tarafından sadece 7.32 euroluk bir ödeneğin ayrılmasını ise eleştirdiler. KBV yetkilileri, organ bağışının birkaç dakikada anlatılacak ve ikna edilecek bir konu olmadığını, bu konu için daha fazla zaman ve bütçe ayrılması gerektiğini belirterek, danışmanlık hizmeti ücretinin artırılmasını talep ettiler. Organ bağışı ile ilgili bilgilendirme hizmetinin aile hekimleri tarafından sunulmasına da imkân sağlayan yeni yasa, gönüllü donörlerin kayıt altına alınabileceği ve Almanya genelinde faaliyet gösteren bir organ bağışı bilgi bankasının oluşturulmasını da öngörüyor.

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Her yıl olduğu gibi, 27 Mart tarihinde, kış mevsiminin yavaş yavaş sona ermesiyle birlikte yaz saati uygulaması başlıyor. 26 Mart Cumartesi gününü 27 Mart Pazar gününe bağlayan gece saat 02.00’de saatler bir saat ileriye, yani saat 03.00’e alınacak. Yaz saati uygulamasına geçildiği gece, bir saat daha erken kalkacağız, buna karşılık ise akşamları daha uzun süre aydın kalacak.

MOBİLET PLAKALARI DEĞİŞTİ

Almanya’da 01.03.2022’den itibaren mobilet, motorlu ve elektrikli scooter ve 50 kübik motor hacimli S-Pedelec’lere yeşil renkli araç plakası zorunluluğu getirildi. Federal Alman Sigortalılar Birliği GDV’dan yapılan açıklamaya göre, bu ay itibariyle yeşil renki plakalar, mavi renklilerin yerini alacak. Bu tarihten sonra mavi plakalı motorlu aracıyla trafiğe çıkan sürücüler, araç sigortasının sağladığı güvenceden yararlanamayacaklar.

ÇALI VE AĞAÇ KESME YASAĞI

Almanya’da bağı bahçesi olanlara dikkat: 31.03. ile 30.09.2022 tarihleri arasında çalı ve ve ağaçları kesmek yasak. Federal Doğayı Koruma Yasası’na göre, çalı ve ağaçlar yabancı hayvan ve böcekler için önemli bir yaşam olanı oluşturduğu için, bunların kesilmesi ve budanması, söz konusu tarihler arasında kesinlikle yasak kalacak. Aksi halde, bu kuralı ihlal edenlere hatırı sayılır miktarda para cezası kesilebilecek.

DEVAM EDECEK: İsteğe bağlı emeklilik primi yatırma süresi ne zaman sona eriyor?

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ALMANYA’da üç gün önce, yani 16.03.2022 tarihi itibariyle sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda görev yapan personele yönelik koronavirüse karşı aşı yaptırma zorunluğu öngören yasa yürürlüğe girdi. Hastane, huzurevi, yaşlılar yurdu, doktor muayenehaneler ve gündüz hastaneleri gibi sağlık kuruluşlarında görev yapan personel için bağlayıcı olan yasal düzenleme uyarınca, sağlık çalışanları yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tazeleme aşısı dahil olmak üzere tüm aşıları yaptırdıklarını, koronavirüse bağlı hastalıktan iyileştiğini veya aşı muafiyeti gerektiren tıbbi bir gerekçeyi doktor raporuyla belgelemek zorundalar. İşverenler de, bağlı oldukları sağlık dairesine, aşı durumu hakkında inandırıcı bilgi ve belge sunamayan çalışanlar hakkında bilgi vermekle yükümlüler. İlgili sağlık daireleri de, aşı zorunluluğu konusundaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen sağlık çalışanları hakkında kovuşturma açabilecek, çalışma veya işyerine giriş yasağı verebilecekler.

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HÜRDANIŞIN NOTU: Bu yasanın hayata geçirilmesi konusunda gerek sağlık çalışanları arasında gerekse kurumlar bazında çekincelerin bulunduğunu hatırlatmakta fayda var. Sağlık sektöründe bizzat görev alan bir kişi olarak, sağlık personeline yönelik aşı zorunluluğunun kanunda öngörüldüğü şekilde hayata geçirilmesi zor gözüküyor. Sağlık sektöründe kalifiye eleman darboğazının hâkim olduğu, koronavirüs pandemisinin tavan yaptığı insidans değerinin 1.600’ü aştığı ve günlük vaka sayısının 300 bine dayandığı bir dönemde görev başında olan bir avuç sağlık personelini de aşı zorunluluğuyla küstürmenin ve kaçırmanın hiçbir mantıklı açıklaması yok. Yasa koyucunun, aşı zorunluluğuyla ilgili ileri sürdüğü gerekçeler her ne kadar zaruri de olsa, aşı zorunluluğu yerine, çalışan sağlık personelini aşı konusunda daha çok teşvik edici tedbirlerin, aydınlatıcı ve ikna edici çabaların ağırlık kazanmasının daha faydalı olacağı kanısındayım.

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BUNU UNUTMAYINIZ!

PRİM TEŞVİKİNE EĞİTİM ŞARTI

Federal Alman Parlamentosu, koronavirüse bağlı pandeminin olumsuz etkilerini azalmak için aldığı tedbirlerin büyük bir bölümünün geçerlilik süresini 31 Mart tarihinden sonra da uzatırken, bazılarını ise sonlandırdı. Sonlandırılan tedbirlerin arasında çalışma süresine ilişkin bazı uygulamalar da yer aldı. Örneğin 31.03.2022’den itibaren işverenlerin, kısa çalışma programına aldıkları elemanları için yatırdıkları sosyal prim kesintileri konusunda, 31.03.2022’den itibaren devlet tarafından şartlı olarak sadece yarısı karşılanacak. Aranan şart ise kısa çalışma programının kurum için eğitimle bağlantılı olmasıdır. Bu şekilde istihdamları sağlanan elemanların, kısa çalışma programından çıkmaları gerecek.

KOLAYLIKLAR DEVAM EDECEK

Bunun ötesinde devam eden uygulamalar arasında kolaylaştırılan kısa çalışma ödeneği 30.06.2022 tarihine kadar yürürlükte kalması yer aldı. Bir iş yerinin kısa çalışma programına geçmesi için, elemanların yüzde 10’unun koronavirüs pandemisine bağlı iş hacmi düşüşünden etkilenmiş olması yeterli sayılmaya devam edecek. Normal şartlar altında ise, yani pandemi öncesinde ise bir iş yerinde kısa çalışma programına geçilmesi için, çalışanların en az üçte birinin iş hacminin düşüşünden etkilenmiş olması gerekiyordu. 31.03.2022 tarihi itibariyle uzatılan diğer uygulama olarak, kısa çalışmada bulunanların yaptıkları ek işten elde ettikleri cüzi orandaki kazançları, kısa çalışma parasıyla mahsup edilmeyecek.

TELEFONLA RAPOR ALMA SONA ERİYOR

Yine pandemi nedeniyle virüs bulaşma riskini en aza indirmek için hastalık nedeniyle telefon açmak suretiyle rapor alma uygulamasıyla getirilen kolaylık 31.03.2022 tarihi itibariyle sona erecek. Ancak son dönemlerde artan yeni vaka sayısı ve her gün yeni bir rekor seviyeye çıkan insidans değeri nedeniyle, aile hekiminden görüntülü veya telefonla rapor alma uygulamasının bu tarihten sonra da bir süre daha geçerli kalması bekleniyor.