Ordu’ya yaz-kış haftada bir uçak sefer istiyoruz

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FRANKFURT’ta gerçekleştirilen ‘Karadeniz Mutfak Kültürü’ programında Ordu’yu temsil etmek, bu arada Frankfurt ve çevresindeki çeşitli Türk ve Alman kurumlarıyla, yatırımcılarla temaslarda bulunmak üzere Almanya’ya gelen Karlıbel ve Toparlak, Ordu’nun yurt dışında kültürel ve ekonomik tanıtımı için yıllardır büyük çabalar gösteren Ordulu emekli öğretmen Mehmet Şaşmaz, Ordulu eğitimci ve gazeteci Muhittin Özcan, Boeing gibi büyük şirketlere yazılım hizmetleri veren bir yazılım şirketinin kurucusu Doç. Dr. Emrah Karabağ ile Münih Üniversitesi’nde yüksek lisans çalışmalarını sürdüren inşaat mühendisi Atahan Karlıbel’den oluşan heyet, Hürriyet’in Avrupa Genel Müdürü Ahmet Karakaşlı tarafından karşılandı ve ağırlandı.

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‘LOBİ FAALİYETLERİ ARTACAK’

Karlıbel ve Toparlak, bu ziyaret sırasında Ordu’nun önümüzdeki döneme ilişkin turistik ve ekonomik atılımları üzerine hedefleri ve beklentilerini dile getirdiler. 2015 yılında hizmete giren Ordu–Giresun Havalimanı’nın (OGU) bölgenin kalkınması ve gelişiminde çok önemli bir rol oynadığına dikkati çeken Karlıbel, “Sadece yaz aylarında değil, bütün bir yıl boyunca Ordu ve Giresunlu hemşerilerimizin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vesfalya ve Hessen eyaletlerindeki Düsseldorf ve Frankfurt havalimanlarından haftada en az bir sefer olmalı” dedi. Ordu’nun tanıtımı için lobi faaliyetlerine de ağırlık vereceklerini belirten Karlıbel, bu amaçla bir ‘makro plan’ hazırlıklarının sürdüğünü ve önceliği ‘insan envanteri’ oluşturmaya verdiklerini söyledi.

‘PAYIMIZI ALMAMIZ GEREKİYOR’

Konuşmasında, küresel ısınmaya dikkati çeken Kültür Müdürü Toparlak da bu nedenle önümüzdeki dönemde Ordu’nun deniz ve doğa turizmi potansiyeli açısından çok avantajlı bir konuma geleceğine dikkati çekti. Toparlak, “Türkiye’de yıllık ortalama sıcaklık artı 2 derece arttı. Artık Antalya’ya gidildiğinde bu sıcaklık hissediliyor. Bizim kıyılarımız bu sıcaklarda daha da çekici olacak. Bu durumdan payımızı almamız gerekiyor” dedi.