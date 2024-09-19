Ordu’dan Mehmet Şaşmaz’a bir temsilcilik görevi daha

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OTSO’nun Yönetim Kurulu’nda alınan ve Başkan Adil Levent Karlıbel tarafından yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulumuz, sizin ‘Almanya Hessen Bölgesi Oda Fahri Temsilcisi’ olarak atanmanızı kararlaştırmıştır. Katkılarınızın ve başarılarınızın devamını diler, sizi Ordu Ticaret ve Sanayi Odası’nın bir parçası olarak görmekten mutluluk duyarız” denildi. Yıllardır eğitimciliğinin yanı sıra gönüllü temsilciliğini üstlendiği Ordu’nun ve Ordu’ya özgü turistik, kültürel ve ekonomik değerlerin Almanya’da tanıtımı için yoğun çaba gösteren Şaşmaz’a bir süre önce de Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ‘Almanya Ordu İl Tanıtım ve Kültür Fahri Temsilciliği’ verilmişti. Şaşmaz, aynı zamanda kurucu başkanı olduğu ‘Almanya Sigarasız Yaşam Derneği’ (Rauchfreies Leben e.V.) üzerinden de sigara bağımlılığıyla mücadele ediyor.