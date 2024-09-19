Ordu’dan Mehmet Şaşmaz’a bir temsilcilik görevi daha

HESSEN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 17:12
Almanya’da yaşayan Ordulu emekli öğretmen Mehmet Şaşmaz, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası’nın (OTSO) ‘Almanya Hessen Bölgesi Temsilcisi’ olarak atandı.
OTSO’nun Yönetim Kurulu’nda alınan ve Başkan Adil Levent Karlıbel tarafından yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulumuz, sizin ‘Almanya Hessen Bölgesi Oda Fahri Temsilcisi’ olarak atanmanızı kararlaştırmıştır. Katkılarınızın ve başarılarınızın devamını diler, sizi Ordu Ticaret ve Sanayi Odası’nın bir parçası olarak görmekten mutluluk duyarız” denildi. Yıllardır eğitimciliğinin yanı sıra gönüllü temsilciliğini üstlendiği Ordu’nun ve Ordu’ya özgü turistik, kültürel ve ekonomik değerlerin Almanya’da tanıtımı için yoğun çaba gösteren Şaşmaz’a bir süre önce de Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ‘Almanya Ordu İl Tanıtım ve Kültür Fahri Temsilciliği’ verilmişti. Şaşmaz, aynı zamanda kurucu başkanı olduğu ‘Almanya Sigarasız Yaşam Derneği’ (Rauchfreies Leben e.V.) üzerinden de sigara bağımlılığıyla mücadele ediyor.
41 YIL ÖĞRETMENLİK YAPTI
Ordu’da 1956 yılında dünyaya gelen Mehmet Şaşmaz
, ilk, orta ve lise eğitimini Ordu’da tamamladıktan sonra Giresun’da Eğitim Enstitüsü’nü bitirdi ve öğretmen olarak Kars’ta görev aldı. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nın izniyle Almanya’ya gelen ve 1981 yılında Hessen eyaletinde Türkçe ve Türk Kültürü öğretmeni olarak başlayan Şaşmaz, 41 yıllık görevi boyunca yüzlerce gencin eğitim ve öğrenimine katkıda bulundu. Giessen Türkspor’da futbolculuk, üniversite öğrencilerden oluşan bir halk oyunları ekibinde folklor öğretmenliği gibi sosyal faaliyetlerde de bulunan Şaşmaz, bir dönem çeşitli TV kanallarında da Türkiye’yi ve Ordu’yu tanıtan programlara imza attı. Yaşamını yıllarca öğretmenlik yaptığı Giessen yakınlarındaki Eibelshausen’da sürdüren Şaşmaz, iki yıl önce yaş haddinden emekliye ayrıldı. Artık memleketi Ordu’ya her zamankinden daha fazla zaman ayıran Şaşmaz, Hessen bölgesinde yayımlanan çeşitli Türkçe gazete ve dergilere de köşe yazılarıyla katkı vermeye devam ediyor.