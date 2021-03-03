Ordudaki kayıp mühimmatla ilgili rapor tamamlandı

RAPORDA, eksik mühimmatın nerede olacağının yüzde 100 aydınlatılamayacağı ifade edildi. Askeri istihbarat teşkilatı MAD’ın takibi sonucu geçen yıl aşırı sağcı bağlantılı bir askerin arsasında mühimmat ele geçirilmişti. Yapılan kontrollerde orduya ait 13 bine yakın mühimmat ile 62 kilogram patlayıcı maddenin de kayıp olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili kışla komutanının, illegal şekilde mühimmatı alan askerlerin aldıkları mühimmatı geri getirmeleri durumunda ceza almayacakları garantisi verdiği de ortaya çıkmıştı. Ancak Savunma Bakanlığı’nın böyle bir aftan haberi olmadığı belirtildi.