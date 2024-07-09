Orban, AB’yi eleştirdi Merkel’i övdü

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UKRAYNA ve Rusya ziyareti öncesinde Alman Başbakan Olaf Scholz ile görüşen Orban, fikir birliği sağlayamadıklarını kaydetti. Buna karşılık Orban, Scholz’un selefi eski Başbakan Angela Merkel (CDU) için övgü dolu sözler sarf etti. İki hükümet başkanı olarak birçok alanda anlaşmazlığa düşmüş olsalar da Merkel’in “Sadece Almanya için değil, tüm Doğu Orta Avrupa ve Rusya için de net bir anlayışı” olduğunu vurguladı. Orban, Merkel döneminde Rusya’nın işgalinin söz konusu olamayacağını kaydetti. Merkel’in “Avrupa için kötü olan çatışmaları izole etme” yeteneğine sahip olduğunu ifade etti. Orban, bir çatışmanın bir savaş olduğu hatasına düşüldüğünü ve çatışmanın izole etmek yerine savaşın tırmandırıldığını kaydetti.

‘TRUMP FARKLI BİR YAKLAŞIMA SAHİP’

Macaristan Başbakanı Viktor Orban Ukrayna’daki çatışmaların daha da tırmanacağı uyarısında bulundu. Budapeşte’de Bild ve diğer Axel Springer medya kuruluşlarına verdiği mülakatta Orban, “İnanın bana, önümüzdeki iki ya da üç ay düşündüğümüzden çok daha acımasız geçecek” dedi. Orban, Donald Trump’ın yeniden başkanlığa seçilmesinin çatışma için yeni bir fırsat olabileceğini kaydederken, “Trump, normal Avrupalı, daha entelektüel yönelimli siyasi karar vericilere kıyasla doğrudan iletişime ve müzakerelere daha fazla inanıyor. Kendisi bir iş adamı ve bu nedenle‚ farklı bir yaklaşıma sahip” dedi.

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PUTİN İLE GÖRÜŞMESİNE AB’DEN TEPKİ

Orban geçen hafta Kiev ve Moskova’ya gitmişti. Macaristan’ın AB Konseyi dönem başkanlığını devralmasından sadece birkaç gün sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşme AB’de sert eleştirilerle karşılandı. Kendi ifadesiyle ‘barış misyonu’nda olan Orban pazartesi günü bir ziyaret için Çin’e gitti. Alman hükümeti Orban’ı Avrupa Birliği adına bir müzakereci olarak görmüyor. Hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit Berlin’de yaptığı açıklamada “Şu anda gördüğümüz seyahat, onun Macaristan Başbakanı olarak yaptıklarıdır” diye konuştu.