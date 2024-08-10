Onunla olmaz, bununla olmaz

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HATTA partisinin üyelerine gönderdiği mektupta, “Yeşiller’le ortaklık etmeye hazırız” diye bile yazdı.Hatta partisinin Chemnitz’de ‘Temel İlkeler Programı’nı belirlemek için yaptığı toplantıda, “Yeşiller ülkemizde Sosyal Demokratlar (SPD), Hür Demokratlar (FDP) ve biz (CDU/CSU) gibi demokratik ortaya aittir. Karşılıklı olarak birbirimize ‘Koalisyon oluşturma yetisine sahip değil’ suçlamasında bulunursak, sahneyi aşırı solculara ve aşırı sağcılara bırakmış oluruz” görüşünü bile savundu.Aradan çok geçmedi ve aynı Friedrich Merz, ‘asıl rakip’ olarak gördükleri Yeşiller’le birçok alanda ciddi görüş ayrılıkları yaşadıklarına dikkati çekerek, “Yeşiller’le ortaklık olmaz” dedi.Kendisinin de başbakan adayı olmak istediğini gizlemeyen ‘kardeş parti’ Hıristiyan Sosyal Partisi (CSU) Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder de “Bu Yeşiller’le koalisyon olmaz” dedi.Friedrich Merz, Sol Parti’yi terk edenlerin bu yıl ocak ayında kurdukları Birlik Sahra Wagenknecht (BSW) ile de eyaletler düzeyinde iş birliği yapacaklarını, ancak federal düzeyde kesinlikle böyle bir niyetlerinin olmadığını ilan etti.

GERİ ADIM ATTI

Evet...

Almanya’da köklü partilerin hepsi gibi CDU/CSU da sağ popülist Almanya için Alternatif’le (AfD) hiçbir düzeyde iş birliği yapmamakta kararlıdır.

Her ne kadar Friedrich Merz, CDU’nun yerel düzeyde AfD ile iş birliği yapabileceği açıklaması üzerine çeşitli kesimlerden tepkiler yapması üzerine bu sözlerini geri alıp, “Yerel düzeyde de iş birliği yapmayacağız” demek zorunda kalmış olsa da.

CDU/CSU, Sol Parti ile de iş birliğine “Hayır” diyor.

CDU/CSU’nun tercihi FDP’dir.

Bunu Friedrich Merz de gizlememekte ve “FDP ideal ortaktır” demektedir.

Nitekim CDU/CSU’lu bazı milletvekilleri ile FDP’lilerin başkent Berlin’de zaman zaman bir araya gelerek geleceğe dönük ortak planlar yaptıkları da bilinmektedir.

İşte milletvekilleri arasındaki bu buluşmalar bana geçmişte yaşananları hatırlattı.

Almanya’da 1980 yılında doğa korunması, barış hareketi, nükleer santral ve silahlanma karşıtı sevdalılar tarafından kurulan Yeşiller’e yıllarca ‘öcü’ gözüyle bakıldı.

Ancak CDU’lu ‘Genç Haşarılar’ (Junge Wilde) bunun böyle devam etmeyeceğini yıllar önce gördükleri için Almanya’nın eski başkenti Bonn’daki ‘Sassella’ isimli bir İtalyan lokantasında birbirlerini daha yakından tanımak için ilk kez 1995 yılı ortalarında Yeşiller’li politikacılarla bir araya geldiler.

CDU’lu genç politikacılardan Norbert Röttgen, Peter Altmaier, Hermann Gröhe, Ronald Pofalla, Eckart von Klaeden, Julia Klöckner, Kristina Schröder, Yeşiller’den Volker Beck, Matthias Berninger, Rezzo Schlauch, Cem Özdemir, Katrin Goering-Eckardt, Simone Probst ve bazı başka parlamenterler, belirli aralıklarla aynı yerde buluşup görüş alışverişinde bulundular.

‘Pizza çetesi’ (Pizza Connection) diye bilinen genç politikacılar, bu buluşmaları daha sonraki yıllarda da sürdürdüler.

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FDP MASADAN KALKTI

Oysa ‘öcü’ gözüyle bakılan Yeşiller’le ortaklık yapılabileceğine bizler 1980’li yıllarda tanıklık ettik.

Almanya genelinde ilk kez 1985 yılında dönemin SPD’li Hessen Eyalet Başbakanı Holger Börner, Yeşiller’le koalisyon hükümeti kurdu.

Hem de seçimlerden önce “Ben bu Yeşil faşolarla iş birliği yapmam” dediği halde.

Daha sonraki yıllarda başka eyaletlerde de SPD, Yeşiller ile ortaklık etti.

Hatta SPD, Gerhard Schröder başbakanlığında 1998 yılında Yeşiller ile Almanya’da federal düzeyde ilk koalisyon hükümetini kurdu.

Dönemin Almanya Başbakanı ve CDU Genel Başkanı Angela Merkel de 24 Eylül 2017’de yapılan genel seçimlerden sonra Yeşiller ve FDP’yi de yanına alarak ‘Jamaika Koalisyonu’ oluşturmayı denedi.

Ancak FDP lideri Christian Lindner’in “Yanlış, kötü yönetmektense, yönetmemek daha iyi” diyerek masayı terk etmesi üzerine Merkel’in planları suya düştü.

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PEKİ KİMİNLE OLACAK?

Son yapılan kamuoyu yoklamalarına göre FDP’nin sadece yüzde 5 civarında oy alacağından hareket edilmektedir.

Böyle bir durumda CDU/CSU’nun FDP ile koalisyon hükümeti kurması mümkün değildir.

İşte bu nedenle Yeşiller’le ortaklık yolunu kapatmak akıllı bir yaklaşım değildir.

Tabii “Onunla da olmaz, bununla da olmaz” gibi bir tutum sergilemek de.

Onunla olmazsa, bununla olmazsa, kiminle olacak?

Meydan aşırı sağcılara ve aşırı solculara mı bırakılacak?

Friedrich Merz de Markus Söder de CDU’lu genç politikacıların yıllar önce attıkları adımları örnek almalarının bu ülkenin çıkarına olacağını unutmamalı.