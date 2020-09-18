Onun koruması da aşırı sağcı çıktı

DERGİYE konuşan bir İçişleri Bakanlığı yetkilisi, Haldenwang’ın koruması olan H. ismindeki görevlinin yapılan tüm üst düzey araştırmalara rağmen bu görevi almayı başardığını söyledi. İstihbarat şefinin yakınında duran korumanın, kamuya açık alanlarda, aile ve arkadaş gibi özel ortamlarda da bulunduğunu, böylece birçok özel bilgiye kolayca ulaşabileceğine dikkati çeken yetkili, kişiler ve sürdürülen çalışmalarla ilgili önemli ve gizli bilgilerin aşırı sağcı ‘Uniter’ adlı dergiye aktarılmış olabileceğinin endişesini taşıdıklarını anlattı.

Almanya’da yasaklı aşırı sağcı örgüt mensupları çok sayıda bilgiyi asker, istihbarat ve polis içine sızmış kişilerden topluyor. Korumanın üyesi olduğu ‘Uniter’ adlı aşırı sağ yapının silah sakladığına ve kişilere ait bilgileri topladığına ilişkin notların emniyet ve istihbarat teşkilatlarının dosyalarında olduğu sanılıyor. BfV, ‘Uniter’ adlı yapıyı bu yılın başında incelenmesi gereken oluşumlar listesinden, şüpheliler listesine çıkarmıştı. BfV Başkanı Haldenwang, iki yıl önce göreve başladığında öncelikli çalışmalarını aşırı sağ ile mücadele olarak belirlemişti. Haldenwang, korumasıyla ililgi çıkan haber üzerine henüz bir açıklama yapmadı.