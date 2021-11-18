Haberin Devamı

ALMANYA Uyum Vakfı ile Allianz Kültür Vakfı, ‘Politikada Çeşitlilik’ adıyla Berlin’de ortaklaşa bir etkinlik düzenledi. Burada bir konuşma yapan Almanya Uyum Vakfı Başkanı ve eski Cumhurbaşkanı Christian Wullf, “Son yapılan genel seçimlerde Federal Meclis’e giren göçmen kökenli milletvekili oranı yüzde 11.3’e ulaştı. Bu bir önceki seçimlere göre yüzde 3 artış anlamına geliyor. Doğru yoldayız, ama daha önümüzde uzun bir yol var” dedi. Nüfusun yüzde 26’ya yakının göçmen kökenli olduğuna dikkati çeken Wulff, bu alanda daha kararlı adımlar atılması gerektiğini de vurguladı. 2010 yılında Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanlığı döneminde ‘göçmen kökenli ilk bakan’ olarak Türkiye kökenli Aygül Özkan’ı Sosyal, Kadınlar, Aile, Sağlık ve Uyum Bakanlığı’na getiren Wulff, şunları söyledi: “Hepimiz Almanız. Hepimiz farklıyız, ama hepimiz eşitiz, aynıyız. Bu, Almanya Uyum Vakfı’nın felsefesidir. Ben Batı’daki bir kabinede Doğu Almanya’dan bir kadının olmasının ne anlama geldiğini kendi tecrübelerimden çok iyi biliyorum. Alman Bakanlar Kurulu’nda göçmen kökenli bir Alman’ın ve özellikle de Müslüman bir kadının yer almasının, bu ülkede yaşayan insanlar için ne kadar etkili olacağını ve insanların her türlü şansa ve imkana sahip olacaklarına inanacaklarını bilmeliyiz.” Son dönemlerdeki ‘start-up’ şirketlerin önemli bir bölümünün göçmen kökenliler tarafından kuruluğuna dikkati çeken Wulff, politikanın ekonomiyi örnek alabileceğini söyledi.