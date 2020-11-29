ALTMAIER, Almanya’nın büyük bölgelerinde 100 bin kişi başına 50’den fazla enfeksiyon vakası varken, her şeyi net olarak söylemenin mümkün olmadığını belirtti. Altmaier, “Önümüzde 3 ila 4 uzun ayımız var. Kısıtlamaların 2021’in ilk aylarında devam etmesi mümkündür” ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, çarşamba günü 16 eyaletin başbakanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmede Covid-19 önlemlerini en az 20 Aralık’a kadar uzatmak ve sıkılaştırmak için anlaşmaya varmıştı. Almanya, Kasım ayı başlarında barlar ve restoranlar kapatılırken, ancak okulların ve dükkanların açık kalmasına izin verilmişti. Önlemler vakaların katlanarak büyümesini durdururken, günlük vaka sayısı halen yüksek seviyede seyrediyor.