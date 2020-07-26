‘Onu küçümseyen, büyük hata yapar’

MERKEL’in bir AB zirvesinde kendisine manevi değeri yüksek bir DVD filmi verdiğini belirten Sarkozy, şunları söylüyor: “Bana, ‘Bu filmi mutlaka izlemeni istiyorum. Bu benim hayatım’ dedi. Merkel, katı ve hedeflerinden taviz vermeyen bir politikacı. Onu küçümseyen çok büyük hata yapar.”

Merkel’in hediye ettiği 2006’da çevrilen ‘Das Leben der anderen’ (Başkalarının Yaşamı) adlı film, eski Doğu Almanya’da gizli servis Stasi’nin insanları nasıl takip ettiğini, tutuklamaları, sorgulamaları, özgür olmayan bir toplumu anlatıyor. Merkel 35 yaşına kadar eski Doğu Almanya’da yaşadı.