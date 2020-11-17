Online festivali 1 milyon kişi izledi

ANA teması ‘Adalet ve Kadın’ olan festivalle ilgili toplam 16 saat süren yayın, İAKM- Cemevi’nde oluşturulan ana merkezden Almanya ile Türkiye’de İstanbul, İzmir ve Antalya’dan takip edildi. Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl online olarak düzenlenen festivalin açılış seremonisini Alevi dedesi Mehmet Yüksel, ana Yadigar Aslan ve Britanya İnanç Kurulu Başkanı dede Ali Dereli gerçekleştirdi. Zakirin deyişiyle meydana çıkan kadın ve erkek semahçılar niyaz ederek semaha başladı. Festival kapsamında siyasiler, akademisyenler, gazeteciler, hukukçular, sanatçılar, kadın derneği temsilcileri ve aralarında Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu İnanç Kurulu Başkanı Cafer Kaplan Dede’nin de yer aldığı katılımcılar ‘Adalet ve Kadın’ sorununu tartıştı.





YASALAR VAR AMA...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İAKM-Cemevi Başkanı Zeynel Akdoğan’a gönderdiği mesajında, “Adalet ve Kadın temasıyla düzenlediğiniz 10. Alevi Kültür ve Sanat Festivali’ne davetiniz için çok teşekkür ederim” dedi. Programa İstanbul’dan katılan gazeteci ve televizyon sunucusu Fatih Portakal, “Şiddet olayı maalesef Türkiye’de halledilemeyen sorunlardan bir tanesi. Yıllar öncesine uzanan bir olaydan bahsediyoruz. Aslında ‘yasalar var’ deniyor. Hatta yeterli olduğu da söyleniyor. Ne var ki, şöyle bir dönüp baktığınızda, yeterli olabilir ama uygulama da başarısız olduğunu görüyorsunuz” dedi. Online festivalin koordinatörlüğünü Sevgi Sarıtaş, üstlenirken, ana sunuculuğunu oyuncular Ada Burke ve Günyol Bakoğlu, konuk masası sunuculuğunu ise gazeteci Kemal Göktaş ve cemevi yöneticilerinden Sevgi Sarıtaş üstlendi.





ADALET VE ALEVİLİK

İAKM-Cemevi Başkanı Zeynel Akdoğan, bütün dünyada yaşanan adaletsizlikleri ve kadına şiddeti kınamak, yolumuzun öğretisi doğrultusunda duyarlılığımızı ortaya koymak ve bir farkındalık yaratmak için ‘Adalet ve Kadın’ temasını ön plana çıkardıklarını söyledi. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Mat ve Fransa Alevi Birlikleri Başkanı Rozbi Demir’in konuşmasının ardından Britanya Alevi Federasyonu (BAF) Başkanı İsrafil Erbil, ‘Adalet ve Alevilik’ arasındaki bağı anlattı. İşçi Partisi milletvekili Catherine West, Haringey Belediye Başkanı Adam Jogee ve Enfield’in Türkiye kökenli Belediye Başkanı Sabri Özaydın’ında yer aldığı programa Türkiye’den çok sayıda siyasi parti temsilcisi, dernek, kurum yöneticisi ve temsilcisi konuk olarak katıldı. Festivalde, Moğollar, Zülfü Livaneli, İAKM-Cemevi Korosu ile birlikte çok sayıda sanatçı performans sergiledi. Festivalin yönetmenliğini ise Ruhi Karadağ üstlendi.

Enfield Belediye Başkanı Sabri Özaydın

Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil

İşçi Partisi milletvekili Catherine West (sağda) ve Haringey Belediye Başkanı Ad-am Jogee

Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca’nın da aralarında bulunduğu Moğollar Müzik Grubu

‘Şubadap Çocuk’ grubu

Piyanist ve besteci Güldiyar Tanrıdağlı

Zülfi Livaneli

Gazeteci televizyon sunucusu Fatih Portakal