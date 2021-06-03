Online alışverişte dolandırıcılığa dikkat!

PANDEMİ sürecinde online alışverişlerin artmasıyla birlikte, bu alandaki dolandırıcılık olaylarının da olağanüstü artış gösterdiği bildirildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Almanya Tüketiciyi Koruma Derneği son zamanlarda şikâyetlerin 6 kat artış gösterdiğine dikkat çekti. Dolandırıcılık olaylarının en fazla sahte internet portalları üzerinden gerçekleştiğini belirten dernek yetkilileri, alışveriş yapılacak internet sitelerinin ödeme yapmadan önce çok iyi araştırılmasını istedi. Almanya’da ortalama olarak yıllık 80 milyar euroluk online alışveriş trafiği döndüğüne dikkat çeken uzmanlar, bunu fırsat bilen çok sayıda dolandırıcının sahte internet hesapları açarak, olmayan ürünleri pazarlamaya çalıştıkları ifade edildi.

720 SAHTE İNTERNET PORTALI

Federal Kriminal Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre de sadece Bayern eyaletinde 2019 yılında 720 sahte internet portalı şikâyeti yapılmış iken bu sayının 2020 yılında 4 bin 270 rakamına ulaştığı vurgulandı. Vatandaşların daha önce güvenliği ispat edilmiş, alışveriş deneyimi yüksek online hesaplarından alışveriş yapmaları önerisinde bulunuldu. Özellikle adresi ülke dışında olan, telefonu belirsiz ve ön ödeme isteyen online alışveriş sitelerine kuşkulu yaklaşılması istendi.