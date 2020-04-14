Önlemlerimiz başarılı, çok iyi yerdeyiz

AVRUPA derin bir korona krizinden geçerken, Almanya dışarı çıkma yasağı bile uygulamadan alınan sosyal temas yasağı önlemleriyle krizi hafif atlatıyor. Robert Koch Enstitüsü her gün yeni vaka ve ölü sayılarını açıklıyor. Enstitü Başkanı Prof. Lothar Wieler, Almanya’da korona krizinde varılan noktayı “Başka ülkelere bakılırsa, Almanya olarak çok iyi yerdeyiz. Önlemlerimiz etkili oldu” dedi. Prof. Wieler, alınan önlemlerle ilgili, “Virüsü yavaşlattık, ama virüs henüz önlenmedi. Bu nedenle evden çıkar çıkmaz mesafe ve hijyen kurallarına bire bir uymaya devam edelim. İhtiyatı elden bırakmayalım” uyarısında bulundu. Şimdiki bulaştırma oranının 1.2 olduğunu söyleyen Prof. Wieler, hedeflerinin bulaşma oranını birin altına düşürmek olduğunu belirtti. Virüsün hızı konusunda bir kişinin kaç kişiye virüsü bulaştırdığı oranı belirleyici bir faktör. Almanya’da bir hasta 1.2 kişiye virüsü bulaştırıyor.

YATAK VE SOLUNUM CİHAZI YETERLİ

Yoğun bakım ünitelerinde yeterli boş yatak ve solunum cihazı olduğunu belirten Prof. Wieler, mevcut yatak ve solunum cihazının krizin üstesinden gelmeye yeterli olduğunu vurguladı. Prof. Wieler, “Virüsün şimdiki yayılma dinamiğiyle Almanya’da bir sıkıntı ön görmüyoruz” dedi. Robert Koch Enstitüsü Başkanı Wieler, Almanya’da toplam vaka sayısını 125 bin 98, bir gündeki yeni vaka sayısını ise iki bin 82 olarak açıkladı. Geçen hafta yeni vaka sayısı günde ortalama 4 bin civarındaydı. Prof. Wieler koronavirüs önlemlerini basamak basamak kaldırmak için okulların açılması taleplerini olumlu bulduklarını kaydetti ve önce büyüklerin okula başlamasının doğru olacağını, çünkü onların mesafe kuralına daha iyi uyacağını vurguladı.