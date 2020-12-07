Önlemlere rağmen sayılar düşmüyor
Almanya’da salgını izleyen Robert Koch Enstitüsü, günlük vaka sayısını 12 bin 332 olarak açıkladı. Bu sayının, geçen hafta pazartesiye göre yaklaşık 1000 daha fazla olduğu vurgulanan açıklamada, son 24 saat içinde 147 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Böylece ülkede Kovid-19 sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 919’a yükseldi.
İlk vakanın tespit edildiği günden bu yana toplam vaka sayısı 1 milyon 183 bin 654 olarak kayıtlara geçerken, son yedi günde tespit edilen toplam vaka sayısı 121 bin 347’i buldu. Pazartesi günü açıklanan rakamların diğer günlere göre düşük olmasının bir nedeni hafta sonu az test yapılması, ikinci nedeni ise hafta sonu bazı bölgelerden merkeze bilgi akışının olmaması. Bu nedenle pazartesi günleri açıklanan korona vaka sayıları diğer günlere göre düşük kalıyor.
Vaka sayılarında artışın sürmesi nedeniyle Alman Demiryolları Şirketi (DB) trenlerde maske kontrolünü artırdı. Bugünden itibaren hem yakın mesafeye hem de uzak mesafelere yolcu taşıyan trenlerde sıkı maske kontrolü yapılacak.
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