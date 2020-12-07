Önlemlere rağmen sayılar düşmüyor

İlk vakanın tespit edildiği günden bu yana toplam vaka sayısı 1 milyon 183 bin 654 olarak kayıtlara geçerken, son yedi günde tespit edilen toplam vaka sayısı 121 bin 347’i buldu. Pazartesi günü açıklanan rakamların diğer günlere göre düşük olmasının bir nedeni hafta sonu az test yapılması, ikinci nedeni ise hafta sonu bazı bölgelerden merkeze bilgi akışının olmaması. Bu nedenle pazartesi günleri açıklanan korona vaka sayıları diğer günlere göre düşük kalıyor.

Vaka sayılarında artışın sürmesi nedeniyle Alman Demiryolları Şirketi (DB) trenlerde maske kontrolünü artırdı. Bugünden itibaren hem yakın mesafeye hem de uzak mesafelere yolcu taşıyan trenlerde sıkı maske kontrolü yapılacak.