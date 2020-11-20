Önlemlere rağmen sayı bir milyona yaklaştı

GEÇEN hafta cuma günü günlük vaka sayısı 23 bin 542 olarak bildirilmişti. Son bir günde korona salgını yüzünden 260 kişi de hayatını kaybetti. Böylece salgından dolayı yaşamını yitirenlerin sayısı 13 bin 630’a yükseldi. Almanya’da aktif hasta sayısı ise 286 bin 834 olarak duyuruldu. Alınan sıkı önlemlere rağmen vaka sayısında düşüş yaşanmaması endişelendiriyor. Başbakan Angela Merkel, kasım ayı için alınan kısmı kapanma kararının ocak ayına kadar sürdürülmesinden yana.

ARALIKTA DA SÜRMESİ PLANLANIYOR

Almanya’da 2 Kasım’dan beri restoranlar ve kafeteryalar masalara hizmet sunamıyor. Paket servisi ve al-götür şeklinde hizmet sunan restoranların yeni yıla kadar kapanması bekleniyor. Ayrıca sinema, tiyatro, konser, güzellik, masaj, kozmetik ve spor salonları da kapalı. Amatör takımların futbol maçları da oynanmıyor. Barlar, sauna, hamam, yüzme havuzları ve nargile kafeleri de kapalı. 28 Ekim’de alınan kısmı kapanmanın aralık ayı boyunca da sürmesi planlanıyor.