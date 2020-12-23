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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 23.12.2020 - 10:03 | Son Güncelleme:

Önlemlere rağmen düşmüyor... Bir günde...

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Önlemlere rağmen düşmüyor... Bir günde...
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Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre Almanya’da son 24 saat içinde 24 bin 740 yeni vaka tespit edildi, bugüne kadar virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 554 bin 920’ye yükseldi. 962 kişinin hayatını kaybettiği ülkede virüs kaynaklı ölümlerin sayısı ise 27 bin 968 oldu.

ALMANYA’da ilk kez bir günde bu kadar yüksek sayıda kişi hayatını kaybetmiş oldu. Daha önce bir günde gerçekleşen en yüksek can kaybı 952 olarak kayıtlara geçmişti. Bir hafta içinde 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı ise 195.1 olarak gerçekleşti. Eyaletler arasında bir haftada 100 bine düşen vaka sayısı 414.1 ile Saksonya ilk sırada yer alıyor. Bu rakam Almanya genelinin iki katından daha yüksek. En düşük vaka sayısı ise 96.3 ile Mecklenburg Vorpommern eyaletinde ortaya çıktı.

Önlemlere rağmen düşmüyor... Bir günde...

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