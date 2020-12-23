Önlemlere rağmen düşmüyor... Bir günde...

ALMANYA’da ilk kez bir günde bu kadar yüksek sayıda kişi hayatını kaybetmiş oldu. Daha önce bir günde gerçekleşen en yüksek can kaybı 952 olarak kayıtlara geçmişti. Bir hafta içinde 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı ise 195.1 olarak gerçekleşti. Eyaletler arasında bir haftada 100 bine düşen vaka sayısı 414.1 ile Saksonya ilk sırada yer alıyor. Bu rakam Almanya genelinin iki katından daha yüksek. En düşük vaka sayısı ise 96.3 ile Mecklenburg Vorpommern eyaletinde ortaya çıktı.