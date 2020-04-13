Önlemler uzasın mı uzamasın mı?

BUGÜN Alman Ulusal Bilim Akademisi Leopoldina hükümete önlemleri değerlendiren bir rapor sunacak. Bu rapor hükümetin önlemlerden çıkış stratejisini belirleyecek. Almanya’da yapılan kamuoyu araştırmasına göre büyük çoğunluk önlemlerin uzamasını istiyor. Yüzde 44 önlemlerin devamından, yüzde 12’si ise daha da sertleştirilmesinden yana. Önlemlerin yumuşamasını isteyenlerin oranı yüzde 32. Tamamen kalkmasını isteyenler de sadece yüzde 8.

Almanya’da koronavirüs yayılmasını yavaşlatmak amacıyla gıda sektörü dışındaki iş yerleri kapalı ve sosyal temas yasağı bulunuyor. Önlemler 19 Nisan gece yarısına kadar uzatıldı. Başbakan Angela Merkel çarşamba günü eyalet başbakanlarıyla önlemlerin uzatılması ya da yumuşatılması konusunu görüşecek.