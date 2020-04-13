MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriÖnlemler uzasın mı uzamasın mı?
GeriAvrupa Önlemler uzasın mı uzamasın mı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 13.04.2020 - 10:28,Son Güncelleme:

Önlemler uzasın mı uzamasın mı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Önlemler uzasın mı uzamasın mı?
Abone Olgoogle-news

Almanya, koronavirüs nedeniyle alınan önlemlerin daha ne kadar devam edeceğini tartışıyor. Bazı eyaletler 19 Nisan gecesi sona erecek önlemlerin yumuşatılmasını istiyor. Ancak birçok eyalet ise önlemlerin devamından yana.

BUGÜN Alman Ulusal Bilim Akademisi Leopoldina hükümete önlemleri değerlendiren bir rapor sunacak. Bu rapor hükümetin önlemlerden çıkış stratejisini belirleyecek. Almanya’da yapılan kamuoyu araştırmasına göre büyük çoğunluk önlemlerin uzamasını istiyor. Yüzde 44 önlemlerin devamından, yüzde 12’si ise daha da sertleştirilmesinden yana. Önlemlerin yumuşamasını isteyenlerin oranı yüzde 32. Tamamen kalkmasını isteyenler de sadece yüzde 8.
Almanya’da koronavirüs yayılmasını yavaşlatmak amacıyla gıda sektörü dışındaki iş yerleri kapalı ve sosyal temas yasağı bulunuyor. Önlemler 19 Nisan gece yarısına kadar uzatıldı. Başbakan Angela Merkel çarşamba günü eyalet başbakanlarıyla önlemlerin uzatılması ya da yumuşatılması konusunu görüşecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle