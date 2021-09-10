Onların korkusu ne iklim ne korona!..

SİGORTA şirketinden Brigitte Romstedt, her iki kişiden birinin gelecekte cüzdanındaki paranın azalmasından dolayı endişe duyduğunu kaydetti. Ankete katılanların yüzde 53’ü, korona salgınıyla mücadele kapsamında devletin borçlanması nedeniyle vergi artışı olması ve buna bağlı parlak gelirlerinin azalmasından endişe duyduklarını söyledi. Almanları ikinci sırada ise en çok enflasyona bağlı olarak fiyatların artışı korkutuyor. ENFLASYONDAN ENDİŞE EDEN YÜZDE 50

Enflasyondan endişe duyduklarını belirtenlerin oranı yüzde 50 oldu. Üçüncü sırada ise yüzde 49 ile vergi mükelleflerinin AB’nin borçlanma yükünü karşılayacak olması geliyor. Ankete katılanların yüzde 45’i mülteci akınından endişe ederken, doğal felaket ve iklim değişikliğinden endişe edenlerin oranı da yüzde 41 oldu. Yabancılarla gerginlik yaşamaktan korkanların oranı yüzde 42 ve yaşlandıktan sonra bakıma muhtaç olmaktan korkanların oranı da yüzde 43 olarak tespit edildi.