Onlara yakın olan kazandı

SPIEGEL dergisinin haberine göre üç yıldır Başbakan Angela Merkel’e dış politika danışmanlığı yapan Jan Hecker, Pekin’e büyükelçi atanıyor. Merkel’in dış politikasını şekillendiren Hecker, daha önce de başbakanlıkta mülteci politikaları koordinasyon bölümü başkanlığı yaptı. Hecker, Türkiye’yle AB arasındaki sözleşmenin mimarlarındandı.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın uzun süredir özel kalem müdürü olan Katharina Stasch ise Almanya’nın Cenevre Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevine geliyor. Stasch, Maas, Adalet Bakanı iken de özel kalem müdürü olarak görev yapmıştı. Başbakan Merkel’in eski dış politika danışmanı ve şimdiki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen yakında görevini bırakıyor. Heusgen’in yerine Almanya’nın New York’taki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği’ne Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Antje Leendertse atanıyor. Merkel’in bu atamaları bu hafta Bakanlar Kurulu’nda görüşeceği belirtildi.