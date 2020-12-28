Flick'ten başarılısı yok

FIFA 2020 Yılın Teknik Direktörü seçmese bile aldığı başarılarla futbol tarihi onu 2020 yılının en iyisi olarak yazacaktır. Almanya'da en çok okunan futbol dergisi Kicker de Flick'i 'Yılın Adamı' ilan etti. Bayern Münih Kulüp Başkanı Karl Heinz Rummenigge elde edilen başarıyı “Bundan daha iyi olamaz” sözleriyle tanımladı. Bayern Münih yıldızı Thomas Müller ise Flick'in göreve gelmesiyle takımın havasının değiştiğini belirtirken “2019 yılının sonbaharında biz başarı yakalayacak havada değildik. Bir anda değiştik” dedi.

Hansi Flick, 2021 yılının ilk sınavını 2 Ocak'ta verecek. Lig lideri Bayern Münih, son sıralarda yer alan Mainz ile oynayacak. Bayern Münih hazırlanan maç programına göre Şampiyonlar Ligi, DFB Kupası ve Bundesliga maçları hesaplandığında İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline kadar en fazla 35 resmi maça çıkacak. Flick, 2020 yılında gösterdiği başarıyı tekrarlarsa 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak finale de takımını taşıyabilecek. Elde ettiği başarılardan çok önünde kazanacağı kupalara göz diken 55 yaşındaki Flick “Başarı kira gibidir. Her zaman ödersiniz. Önemli olan bundan sonraki başarılar” sözleriyle gözünü hep geleceğe çevirdiğinin mesajını verdi.