FRIEDRICH Merz’in önceki gün genel başkan adaylık kampanyasını Federal Meclis milletvekili Patricia Lips’in yürüteceğini açıklaması ve Röttgen’in de perşembe günü parti genel başkanını üyelerin seçmesini önermesi AKK’nın tepkisine neden oldu. AKK, ülkenin koronavirüsle mücadele ettiği şu günlerde her iki adayın parti genel başkanlık yarışını öncelikli gündemine almalarını eleştirerek, “Önce ülke, sonra parti ve en sonda da kişi gelir. Elbette herkes hangisinin öncelikli olduğuna kendi karar verir” dedi.

PARTİ KONGRESİ ŞU GÜNLERDE ANLAM İFADE ETMİYOR

AKK iki adayı hedef alarak “Ülkedeki durum tüm okulların kapanmasını zorlarken birileri CDU’nun genel bakanlığını öncelikli görebilir. Ama benim önceliğim bu durumda CDU’nun genel başkanlığı olmaz. Partinin ne zaman kongresini toplayacağını şu günlerde düşünmek çok anlam ifade etmiyor. Öncelikli sorun koronavirüs. Partinin başına kimin geçeceği değil. Eğer koronavirüsün bu kadar etkili olacağını bilseydim genel başkanlıkla ilgili kararı almak için beklerdim” dedi.