‘Önceliğimiz Türkçe eğitimi’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT#Koronavirüs
Dedikodu doları böyle zarar ettirdi'Dedikodu doları' böyle zarar ettirdi!#DOLAR
Volkan Demirelin büyük talihsizliği Haberi maç önü aldı, eli kolu bağlandıVolkan Demirel'in büyük talihsizliği! Haberi maç önü aldı, eli kolu bağlandı#Volkan Demirel
İçişleri Bakanlığından İBBye teftiş Bakan Soylu: Şehirdeki teröristlerle mücadele etmeyecek miyizİçişleri Bakanlığı'ndan İBB'ye teftiş! Bakan Soylu: Şehirdeki teröristlerle mücadele etmeyecek miyiz?#İçişleri Bakanı
Faturanın yüzde 80i devlettenFaturanın yüzde 80'i devletten#Fatih Dönmez
Canlı yayında büyük gaf Deprem etkisi yarattıCanlı yayında büyük gaf! Deprem etkisi yarattı#ABD
Minik Asiyenin son durumunu Prof. Dr. Ömer Özkan açıkladıMinik Asiye'nin son durumunu Prof. Dr. Ömer Özkan açıkladı#Asiye Ateş
Mısır prensesi kalmıştı Tarihi köşk satışa çıktı... Fiyatı dudak uçuklattıMısır prensesi kalmıştı! Tarihi köşk satışa çıktı... Fiyatı dudak uçuklattı#Razi Trak
Türk Lirası olan kazanıyor… Bankalar mevduat yarışına girdi İşte faiz oranlarıTürk Lirası olan kazanıyor… Bankalar mevduat yarışına girdi! İşte faiz oranları#Banka
Diskotekte tepki çeken görüntü Karar verildiDiskotekte tepki çeken görüntü! Karar verildi#ANTALYA
Ölümünden 5 yıl sonra özür diledilerÖlümünden 5 yıl sonra özür dilediler!#Dalian Atkinson
Bakan Koca paylaştı İşte merak edilen korona haritasıBakan Koca paylaştı! İşte merak edilen korona haritası#Koronavirüs
Sokak hayvanları meselesine dair çok yalın bir yazıSokak hayvanları meselesine dair çok yalın bir yazı#Sokak Hayvanları
Büyük aşk bittiBüyük aşk bitti!#Demet Özdemir
Babasını koronavirüsten kaybeden oyuncunun acısı tazelendi. Onsuz çok zorBabasını koronavirüsten kaybeden oyuncunun acısı tazelendi. Onsuz çok zor!#Abigail Breslin
HABERLERAvrupa Haberleri

‘Önceliğimiz Türkçe eğitimi’

#Kadir Bozbıyık, Necmiye Öztürk, Ahmet Alemdar#Necmiye Öztürk, Prof. Yüksel Ekinci#TAYSD
‘Önceliğimiz Türkçe eğitimi’

Gelsenkirchen merkezli Türk Alman Yardımsevenler Derneği (TAYSD), hafta sonu düzenledikleri özel kahvaltı programında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’ndan Kadir Bozbıyık ve Ahmet Alemdar’ı ağırladı.

Haberin Devamı

TAYSD lokalinde düzenlenen kahvaltıya dernek üyelerinin yanı sıra Prof. Dr. Yüksel Ekinci ve Türkiye’den öğrenim amaçlı Almanya’ya gelen burslu/burssuz öğrenciler de katıldı. TAYSD Başkanı Necmiye Öztürk, dernek faaliyetleriyle ilgili bilgi verdikten sonra yaptıkları projeleri anlattı. Özellikle gençlere ve eğitime verdikleri destekle bilinen TAYSD, Almanya’da çocuklara ve gençlere çeşitli destekler sunarken, Türkiye’den Almanya’ya gelen öğrencilere de rehberlik ediyor, Türkiye’de ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteğiyle katkıda bulunuyor. Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Almanya Koordinatörü Ahmet Alemdar da kurumun çalışmalarını anlatan bir konuşmadan sonra derneklere sağladıkları desteklerle ilgili bilgi verdi. Türk Alman Yardımsevenler Derneği’ne ‘Genç Destek’ projesi kapsamında destek verildiğini ifade eden Alemdar, yurt dışında yaşayan Türklerle ilgili dört konuya odaklandıklarını vurguladı. Bunlar arasında özellikle, yeni neslin Türkiye ve Türkçeyle bağının oluşturulması, geliştirilmesiyle ilgili çalışmalara destek verdiklerini anlatan Alemdar, okul öncesi dil eğitiminin ve çift dilli eğitimin önemine değinerek, STK’ların Türkçeyle ilgili çalışmalarına destek verdiklerini söyledi.

‘Önceliğimiz Türkçe eğitimi’

Kadir Bozbıyık, Necmiye Öztürk, Ahmet Alemdar

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ÖNEMLİ
Katılımcılar arasında bulunan, Türkiye’den gerek kendi imkânlarıyla gerekse ‘Erasmus Programı’ burslarıyla öğrenim amaçlı Almanya’ya gelen öğrencilerin yaşadığı maddi sıkıntılar ve barınma sorunu, TAYSD Başkanı Necmiye Öztürk ve öğrenciler tarafından dile getirildi. Bunun üzerine Alemdar, mevzuat gereği bu kategorideki öğrencilere YTB’nin katkı sağlayamadığını, kurumun Türkiye dışında doğan, büyüyen ve orada yaşayan başarılı öğrencilere çeşitli burslar verdiğini belirterek şunları söyledi: “Dernek çalışmaları bağlamında bir ihtiyaç tespit ediyorsunuz ve bunu projelendirip bize sunuyorsunuz. Biz de bu projenin Türk toplumuna faydası olduğuna kanaat getiriyorsak, destek sağlıyoruz. STK’lar bizim için önemli. Bizler her zaman burada olamıyoruz ama dernekler her zaman burada. Türk toplumun sorunlarını yakından takip ediyorlar, ilgili çalışmalar yapıyorlar. Yurt dışında yaşayan vatandaşları ilgilendiren konularda yapılan çalışmalara katkı sunabiliyoruz.”
Toplantı sonunda, proje çalışmasında derneğe katkı sunan YTB yetkililerine ve Prof. Dr. Yüksel Ekinci’ye başkan Öztürk tarafından plaket takdim edildi.

‘Önceliğimiz Türkçe eğitimi’

Necmiye Öztürk, Prof. Yüksel Ekinci

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadir Bozbıyık, Necmiye Öztürk, Ahmet Alemdar#Necmiye Öztürk, Prof. Yüksel Ekinci#TAYSD

BAKMADAN GEÇME!

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar

BAKMADAN GEÇME!

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar