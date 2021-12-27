‘Önceliğimiz Türkçe eğitimi’

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TAYSD lokalinde düzenlenen kahvaltıya dernek üyelerinin yanı sıra Prof. Dr. Yüksel Ekinci ve Türkiye’den öğrenim amaçlı Almanya’ya gelen burslu/burssuz öğrenciler de katıldı. TAYSD Başkanı Necmiye Öztürk, dernek faaliyetleriyle ilgili bilgi verdikten sonra yaptıkları projeleri anlattı. Özellikle gençlere ve eğitime verdikleri destekle bilinen TAYSD, Almanya’da çocuklara ve gençlere çeşitli destekler sunarken, Türkiye’den Almanya’ya gelen öğrencilere de rehberlik ediyor, Türkiye’de ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteğiyle katkıda bulunuyor. Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Almanya Koordinatörü Ahmet Alemdar da kurumun çalışmalarını anlatan bir konuşmadan sonra derneklere sağladıkları desteklerle ilgili bilgi verdi. Türk Alman Yardımsevenler Derneği’ne ‘Genç Destek’ projesi kapsamında destek verildiğini ifade eden Alemdar, yurt dışında yaşayan Türklerle ilgili dört konuya odaklandıklarını vurguladı. Bunlar arasında özellikle, yeni neslin Türkiye ve Türkçeyle bağının oluşturulması, geliştirilmesiyle ilgili çalışmalara destek verdiklerini anlatan Alemdar, okul öncesi dil eğitiminin ve çift dilli eğitimin önemine değinerek, STK’ların Türkçeyle ilgili çalışmalarına destek verdiklerini söyledi.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ÖNEMLİ

Katılımcılar arasında bulunan, Türkiye’den gerek kendi imkânlarıyla gerekse ‘Erasmus Programı’ burslarıyla öğrenim amaçlı Almanya’ya gelen öğrencilerin yaşadığı maddi sıkıntılar ve barınma sorunu, TAYSD Başkanı Necmiye Öztürk ve öğrenciler tarafından dile getirildi. Bunun üzerine Alemdar, mevzuat gereği bu kategorideki öğrencilere YTB’nin katkı sağlayamadığını, kurumun Türkiye dışında doğan, büyüyen ve orada yaşayan başarılı öğrencilere çeşitli burslar verdiğini belirterek şunları söyledi: “Dernek çalışmaları bağlamında bir ihtiyaç tespit ediyorsunuz ve bunu projelendirip bize sunuyorsunuz. Biz de bu projenin Türk toplumuna faydası olduğuna kanaat getiriyorsak, destek sağlıyoruz. STK’lar bizim için önemli. Bizler her zaman burada olamıyoruz ama dernekler her zaman burada. Türk toplumun sorunlarını yakından takip ediyorlar, ilgili çalışmalar yapıyorlar. Yurt dışında yaşayan vatandaşları ilgilendiren konularda yapılan çalışmalara katkı sunabiliyoruz.”

Toplantı sonunda, proje çalışmasında derneğe katkı sunan YTB yetkililerine ve Prof. Dr. Yüksel Ekinci’ye başkan Öztürk tarafından plaket takdim edildi.