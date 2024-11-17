Önceden mi planladı

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ALMAN medyasında Lindner ve partisinin önde gelen isimlerinin Brandenburg eyaletinin başkenti Potsdam’da 29 Eylül’de bir araya gelerek koalisyonu terk etmeye karar verdikleri yönündeki haberlerin gerçekle ilişkisi olmadığını belirten Lindner, SPD ile Yeşiller ekonomi politikasında köklü dönüşüm önerilerine karşı çıktığı için ortaklığın sona erdiği söyledi. Lindner, o tarihte böyle bir toplantı yapıldığını doğrularken, hükümeti terk etme kararı aldıkları yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurguladı.

LINDNER ÖZÜR DİLESİN

Bu yöndeki haberler üzerine SPD Genel Sekreteri Matthias Miersch, Başbakan Olaf Scholz’u kendisini görevden almayı önceden kafaya koymakla suçlayan Lindner’e özür dilemesi için çağrıda bulundu. Bunun bir ‘siyasi dolandırıcılık’ olduğunu belirten Miersch, “Christian Lindner’den insanlardan özür dileme büyüklüğü göstermesini beklerim. Şayet FDP’de hâlâ birileri birazcık onurlu davranma yetisine sahipse, bunu yapmalıdır” dedi. SPD Eş Başbakanı Saskia Esken de “FDP ve Christian Lindner, sergilenen bu tiyatro oyunuyla ülkede politik güç olma konumunu yitirmiştir” dedi. Öte yandan, politik gözlemciler de iddiaların doğru çıkması halinde FDP’nin güven kaybına uğrayacağına, 23 Şubat’ta yapılması öngörülen erken seçimde yüzde 5 barajını kesinlikle aşamayacağına dikkati çektiler.