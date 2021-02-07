‘Önce yuvalar ve okullar açılsın’

TEMEL hakların kısıtlanmasının hiç de küçümsenmemesi gerektiğinin altını çizen Steinmeier, açılım için politik sorumluluk taşıyanların bir strateji geliştirmeleri gerektiğini de söyledi. Steinmeier ayrıca “Temel hakları sınırlandırmak öyle hiç de küçük bir şey değildir. Virüsün imkân vermesi durumunda bunu (temel hakları) en kısa zamanda yeniden hayata geçirmek devletin görevidir” dedi.

Almanya’da halkın çok büyük bir bölümünün de çocuk yuvaları ve okulların açılmasından yana olduğu belirlendi. Son günlerde yapılan bir kamuoyu yoklamasında halkın yüzde 78’inin yuva ve okulların açılmasını istediği ortaya çıktı. Hatta bu oranın eski Doğu Almanya sınırları içinde kalan eyaletlerde yüzde 90’ı bile bulduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Steinmeier’in, Kovid-19 kurbanları adına 18 Nisan’da dar katılımlı bir anma töreni düzenleyeceği açıklandı. Ülke genelinde canlı olarak yayınlanması planlanan anma törenine bazı kurban yakınlarının yanı sıra devlet protokolünün önde gelen isimlerinin de katılacağı açıklandı.