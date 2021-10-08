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“Önce vatan, sonra parti, sonra şahıs” diyen Laschet, “Bunun sadece şahıs olarak Laschet’le ilgisi yok” diyerek parti yönetiminde personel değişikliği yolunu açabileceğini söyledi. Angela Merkel’in 2018’de CDU Genel Başkanlığı’nı bırakmasından sonra yaşanan başkan tartışmalarının yeniden yaşanmasını istemediğini belirten Laschet, ortak bir aday üzerinde uzlaşılmasını istediğini ve bu süreci yöneteceğini ifade etti. Her ne kadar bu sözleri istifa edeceği şeklinde yorumlansa da, Laschet, CDU Genel Başkanlığı’ndan istifa edeceğini söylemedi.

JAMAIKA KOALISYONU

SPD’nin seçimlerden birinci parti çıkmasına rağmen daha seçim akşamı FDP ve Yeşiller’le ‘Jamaika koalisyonu’ oluşturmak istediği yönündeki tutumundan vazgeçmeyen Laschet, bunun Almanya için en iyi proje olduğunu söyledi. FDP ve Yeşiller’le ortaklığa hazır olduklarını belirten Armin Laschet, şunları söyledi: “Konu hangi parti veya hangi kişinin iktidara geleceği değil, Almanya’da gelecek dört yılda hangi siyasetin yapılacağıdır. Bu nedenle Jamaika koalisyonu için mücadele ediyorum. ‘Jamaika’ ülkemizin kalkınması için en doğru adımdır ve modernleşmenin daha iddialı olması için en doğru ittifaktır. FDP ve Yeşiller için de konu kalkınma ve iddialı olmak ise o zaman SPD yanlış partnerdir. Bunu yıllardır hükümet tecrübemizden yola çıkarak söyleyebiliriz. Biz kapıları kapatmıyoruz. Dört yıllık hükümet günlük politikalara göre değil, 4 yıllık hedefle kurulmalıdır. Bu nedenle CDU’nun teklifi hükümetin kurulacağı son saniyeye kadar geçerlidir.”

Friedrich Merz

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LASCHET’İN YERİNE OLASI ADAYLAR

Daha Armin Laschet istifa etmeden kulislerde CDU Genel Başkanlığı için isimler geçmeye başladı. Ocak ayında Laschet’e karşı yarışı kaybeden Friedrich Merz ile Norbert Röttgen’in yeniden aday olacakları görüşü ağırlık kazandı. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın aday olabileceğine de dikkat çekildi. Laschet’in açıklamaları üzerine bir tweet atan Merz, “Laschet, CDU’da yeni bir başlangıç yolunu açmıştır. Bununla teşekkürü ve takdir edilmeyi hak etmiştir. Üyelerimizin de kabul edeceği ortak bir yol bulunması için elimden gelen katkıda bulunacağım” yazdı.