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HABERLERAvrupa Haberleri

‘Önce vatan, sonra parti, sonra şahıs’

#Almanya#Armin Laschet#Avrupadan Haberler
‘Önce vatan, sonra parti, sonra şahıs’

Almanya’da Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) başbakan adayı olarak katıldığı genel seçimlerde hezimete uğrayan CDU Genel Başkanı Armin Laschet, istifa baskılarının artması üzerine hem ülkenin hem de partisinin geleceği için görevi devretmeye hazır olduğu sinyalini yineledi.

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“Önce vatan, sonra parti, sonra şahıs” diyen Laschet, “Bunun sadece şahıs olarak Laschet’le ilgisi yok” diyerek parti yönetiminde personel değişikliği yolunu açabileceğini söyledi. Angela Merkel’in 2018’de CDU Genel Başkanlığı’nı bırakmasından sonra yaşanan başkan tartışmalarının yeniden yaşanmasını istemediğini belirten Laschet, ortak bir aday üzerinde uzlaşılmasını istediğini ve bu süreci yöneteceğini ifade etti. Her ne kadar bu sözleri istifa edeceği şeklinde yorumlansa da, Laschet, CDU Genel Başkanlığı’ndan istifa edeceğini söylemedi.

JAMAIKA KOALISYONU
SPD’nin seçimlerden birinci parti çıkmasına rağmen daha seçim akşamı FDP ve Yeşiller’le ‘Jamaika koalisyonu’ oluşturmak istediği yönündeki tutumundan vazgeçmeyen Laschet, bunun Almanya için en iyi proje olduğunu söyledi. FDP ve Yeşiller’le ortaklığa hazır olduklarını belirten Armin Laschet, şunları söyledi: “Konu hangi parti veya hangi kişinin iktidara geleceği değil, Almanya’da gelecek dört yılda hangi siyasetin yapılacağıdır. Bu nedenle Jamaika koalisyonu için mücadele ediyorum. ‘Jamaika’ ülkemizin kalkınması için en doğru adımdır ve modernleşmenin daha iddialı olması için en doğru ittifaktır. FDP ve Yeşiller için de konu kalkınma ve iddialı olmak ise o zaman SPD yanlış partnerdir. Bunu yıllardır hükümet tecrübemizden yola çıkarak söyleyebiliriz. Biz kapıları kapatmıyoruz. Dört yıllık hükümet günlük politikalara göre değil, 4 yıllık hedefle kurulmalıdır. Bu nedenle CDU’nun teklifi hükümetin kurulacağı son saniyeye kadar geçerlidir.”

‘Önce vatan, sonra parti, sonra şahıs’
Friedrich Merz

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LASCHET’İN YERİNE OLASI ADAYLAR
Daha Armin Laschet istifa etmeden kulislerde CDU Genel Başkanlığı için isimler geçmeye başladı. Ocak ayında Laschet’e karşı yarışı kaybeden Friedrich Merz ile Norbert Röttgen’in yeniden aday olacakları görüşü ağırlık kazandı. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın aday olabileceğine de dikkat çekildi. Laschet’in açıklamaları üzerine bir tweet atan Merz, “Laschet, CDU’da yeni bir başlangıç yolunu açmıştır. Bununla teşekkürü ve takdir edilmeyi hak etmiştir. Üyelerimizin de kabul edeceği ortak bir yol bulunması için elimden gelen katkıda bulunacağım” yazdı.

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#Almanya#Armin Laschet#Avrupadan Haberler