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Hürriyet
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Avrupa
MÜNİH
Haber Giriş: 10.06.2020 - 18:53,Son Güncelleme:

Önce üzerlerine sürdüler, sonra inip dövdüler

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Önce üzerlerine sürdüler, sonra inip dövdüler
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Almanya’nın Münih kentinin en işlek yerlerinden Ungerer Caddesi ile Dogmagk Caddesi köşesinde kimliği belirsiz kişiler, otomobili küçük bir grubun üstüne sürdü.

OLAYIN ardından araçtan inen kişiler, gruptaki insanları dövdükten sonra tekrar arabaya binerek olay yerinden kaçtı. Yaralanan üç kişi hastaneye kaldırıldı. Münih polisi olayı Twitter hesabından bu sözlerle duyurdu: “Polis arabayı tespit etmek ve saldırganları yakalamak için yoğun soruşturma başlattı.” Saldırganlarla saldırıya uğrayanların birbirini tanıdığından hareket eden polis, yeni bir saldırı tehlikesi olmadığını açıkladı.

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