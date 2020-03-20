Önce teşekkür etti sonra...

BERLİN’de hükümetin basın toplantısında konuşan hükümet sözcüsü Steffen Seibert, koronavirüsün yayılmasına karşı alınan önlemlere uyan çoğunluğa teşekkür etti. Seibert önlemlere uymayanları ise uyardı: “Virüsün yayılmasını yavaşlatmak bize bağlı. Burada herkese görev düşüyor” dedi. Seibert, Başbakan Merkel’in pazartesi ve perşembe günleri düzenli olarak eyalet başbakanlarıyla telekonferansla görüştüğünü ve güncel gelişmeleri analiz ettiklerini söyledi.

DURUM ÇOK DİNAMİK

Pazar akşamı da Merkel’in eyalet başbakanlarıyla koronovirüsle ilgili gelişmeleri masaya yatıracağını kaydeden Seibert, bu görüşmede önlemlerin ne kadar uygulanabidiğini analiz edeceklerini vurguladı. Durumun çok dinamik olduğuna dikkat çeken Seibert, hafta sonu insanların davranışını yakından gözlemleyeceklerini ve buna göre yeni önlemleri tartışacaklarını belirtti. Seibert, bakanlar kurulunun ve kriz masasının oturumlarına devam ettiğini söyledi.