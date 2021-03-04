Önce Scholz, sonra Laschet’le...

ZİRVEDEN sızan bilgilere göre video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda, zor durumdaki işletmelere yapılacak parasal yardım yüzünden Söder ile Scholz arasında sert tartışma yaşandı. Scholz’un, tüm eyalet başbakanlarına dönük olarak söylediği “Hiç kimse hükümetin her şeyin ödenmesi için yeni bir hesap açtıracağı rüyası görmesin” sözlerine ve ödemelerin federal hükümet ile eyaletler tarafından ortaklaşa ödenmesinde ısrar etmesine Söder sert tepki gösterdi.

Söder’in “Niye öfkeleniyorsunuz, ödenecek bu paralar senin paran değil” demesi üzerine Scholz. “Evet, benim param değil, ama Alman vergi mükelleflerinin parası ki, siz bunu istediğiniz gibi kullanmak istiyorsunuz” yanıtını verdi. Bu yanıta daha çok sinirlenen Markus Söder’in, Scholz’a, “Ne içtiğinizi bilmiyorum. Siz başbakan değilsiniz. Siz Almanya’nın kralı değilsiniz. Siz dünyayı yönetmiyorsunuz” diyerek sert tepki gösterdiği ileri sürüldü. Scholz’un bu sözlere gülümsemeyle yanıt vermesi üzerine de,

“Scholz böyle pis pis gülümsemesin” dediği belirtildi.

‘ARAMIZDA HALLETTİK’

Görüşmeler bittikten sonra gazetecilerin bu atışmalara dönük sorularını yanıtlayan Söder, daha önceki dönemlerde olduğu gibi Scholz’la bazı alanlarda görüş ayrılığı yaşadıklarını söyledi. Ancak bu atışmalardan sonra da Scholz’la bir araya gelerek tartışmaya kendi aralarında tatlıya bağladıklarını belirtti: “Can ciğer olduğumuzu söyleyemem, ama her şey yeniden yoluna girdi.” Markus Söder, önümüzdeki haftadan itibaren muayenehanelerde aşı yapılmasına izin verilmesinin yığılmalara yol açıp kaos yaratacağına dikkati çeken ve bu konuda daha tedbirli davranılmasını öneren CDU Genel Başkanı ve Kuzey Ren Vestfalya Eyalet (KRV) Başbakanı Armin Laschet’e de çattı: “Bu şaka değil. Sen belli ki en iyisi “Hiçbir şey yapmayalım, erteleyelim, erteleyelim, erteleyelim” diyorsun. Olmaz böyle bir şey.”