Önce paylaştı sonra hesaplarını kapattı

Team Ineos adına yarışan Avustralyalı ünlü yol yarış bisikletçisi Rohan Dennis’in yaptığı bir paylaşım, sosyal medya hesabını kapatmasına neden oldu. İspanya’nın Girona şehrinde yaşayan Rohan Dennis, küfürlü mesajı ve karantina kurallarını ihlal ettiğini gösteren paylaşımı sonrası özür diledi.

İspanya’da karantina kuralları çerçevesinde alınan sokağa çıkma yasağını delen Rohan Dennis, bunu bir de Instagram ve Twitter hesaplarından paylaştı. Arabasının sürücü koltuğunda çekilmiş bir fotoğrafını yayınladığı paylaşımlarında “34. gün… Delirdim ve evden çıktım. Corona virüsü g..tümü yalasın. Böylece kendini karantinaya alabilir” yazdı. Rohan Dennis, daha sonra Instagram ve Twitter hesaplarını kapattı. Daha sonra böyle bir şey yapmadığını belirten Rohan Dennis’e, sosyal medya kullanıcıları ekran görüntüsü ile yanıt verdi. Ünlü bisikletçinin paylaşımını gösteren ekran görüntüsü, Rohan Dennis’i zor durumda bıraktı. Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından özür dileyen Avustralyalı bisikletçi kendisini “Herkesin sizin idealize ettiğiniz ve aklına gelen her şeyi söyleyemediği ya da duygularını ifade edemediği bir dünyada yaşadığını hayal edin” diyerek savundu.

Twitter ve Instagram hesaplarını kapatan Rohan Dennis’in Facebook hesabı ise aktif… Rohan Dennis, bundan bir yıl önce de Tour de France’dan çekildikten sonra da sosyal medya hesaplarını dondurmuştu.